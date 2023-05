L’utilisation des eaux pluviales est très encadrée par les textes de loi. Il est interdit de s’en servir à usage alimentaire, notamment pour le lave-vaisselle. Ces ressources peuvent être utilisées pour la lessive, mais des traitements sont recommandés afin d’éviter des risques sur la santé de certains sujets sensibles. Bien qu’elles ne soient pas potables, les eaux de pluie répondent à de nombreuses utilisations au sein d’un ménage. À l’extérieur, elles servent principalement à arroser les plantes et à laver les véhicules. À l’intérieur, elles sont utilisées pour remplir les chasses d’eau ou encore pour laver le sol. Ces quelques utilisations intérieures et extérieures citées permettent de réaliser quelques économies tout en protégeant l’environnement. Évidemment, il est impossible de profiter pleinement de cette ressource qui tombe du ciel sans avoir une cuve pour la récupérer. La marque Garantia, réputée dans la conception et la vente de ce type de produit, propose un modèle qu’elle a baptisé Rocky. Présentation.

Le réservoir mural Rocky sable de Garantia

Un des nombreux modèles conçus par la marque française Garantia, le récupérateur Rocky est doté d’une capacité de 400 l. Ses dimensions sont de 100 × 120 × 40 cm (hauteur * largeur * profondeur). La cuve est livrée avec des accessoires de montage, dont un collecteur éco-filtrant et un robinet, à insérer dans le filetage d’origine, en laiton et déjà moulé sur le réservoir. Un second filetage est prévu afin d’accueillir un tuyau universel.

La cuve bénéficie de cinq ans de garantie, un réel gage de qualité. De plus, forte de ses 20 ans d’expérience, la marque Garantia est perçue comme un leader du marché des solutions de récupération d’eau pluviale. Elle est réputée pour la qualité, la praticité et la performance de ses produits.

Un récupérateur décoratif

Le récupérateur d’eau pluviale Rocky de la marque Garantia n’est pas simplement un réservoir d’eau, mais également un objet de décoration qui enjolive un jardin. Il bénéficie effectivement d’un atout esthétique particulier, puisqu’il imite gracieusement les pierres naturelles. Son matériau de fabrication est une matière recyclable traitée anti-UV. La cuve proposée est de couleur sable, mais elle est aussi disponible en gris granite et en rougeâtre (redstone). Avec sa forme rectangulaire, elle est prévue pour être déposée en longeant un mur. Cette forme joue en faveur de l’esthétique et permet d’optimiser l’espace.

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie ?

La première étape de l’installation est le nivellement du sol, puisque le réservoir doit impérativement être posé sur une surface plane. Ensuite, vous pouvez procéder au raccordement de la cuve à la gouttière. Ces deux éléments devront être reliés par un collecteur (canalisation). Afin de les raccorder, repérez d’abord les zones à percer. Veillez à ce que les trous qui relient la gouttière et la cuve soient bien alignés en vous servant d’un niveau. Une fois les points repérés et marqués à l’aide d’un trait, percez chaque zone avec une scie cloche. Ensuite, il ne vous reste qu’à visser le collecteur sur la gouttière, installer le joint de la cuve et emboîter le flexible. Enfin, fixez le robinet à l’endroit prévu à cet effet. La collecteur d’eau de pluie Garantia Rocky 400 l est disponible sur Castorama, sur Leroy Merlin ou encore sur Amazon en couleur Sable, Redstone ou Gris Granit.