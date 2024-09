Ezywasher, un dispositif ingénieux et économe en eau pour laver les poubelles, sans les ouvrir

Chaque semaine, il est une corvée que je m’éviterai bien, mais qui est indispensable : nettoyer mes containers poubelles ! Si je ne le fais pas, c’est la porte ouverte aux mouches et aux asticots, et cette année, je suis particulièrement servie ! Des mouches partout, qui pondent des larves, qui deviennent des asticots, puis de nouveau des mouches : je n’en peux plus ! Mes bacs sont ramassés une fois par semaine sur trois jours différents, je passe donc mes poubelles au jet d’eau trois fois par semaine, chacune son tour ! Néanmoins, mes poubelles sont hautes, et l’accès pour le jet d’eau n’est pas évident, il faut maintenir le couvercle ouvert, puis insérez le jet puis renverser la poubelle. Au Canada, Pierre Pelletier a inventé une solution pratique pour le nettoyage des poubelles. Son nom Ezywasher, et je vous la présente immédiatement.

Ezywasher qu’est-ce que c’est ?

L’Ezywasher est un dispositif ingénieux conçu pour simplifier l’entretien de containers, tels que les bacs à ordures ou les bacs à compost. Ce système s’installe à mi-hauteur du conteneur en perçant un trou à l’aide d’une scie-cloche. Une fois en place, il permet de faciliter l’alimentation en eau pour un nettoyage efficace et régulier des contenants, souvent sujets à l’accumulation de saleté, à la prolifération de mouches, et même d’asticots.

Comment fonctionne l’Ezywasher ?

Une fois installé, l’Ezywasher se compose de deux parties principales. D’un côté, l’extrémité extérieure se connecte à un tuyau d’arrosage, qui peut être alimenté par différentes sources d’eau, notamment un récupérateur d’eau de pluie, rendant le système, non seulement pratique, mais aussi écologique. De l’autre côté, l’eau entre directement dans le bac, permettant de nettoyer avec de l’eau propre à chaque utilisation. Cette installation simplifie grandement l’entretien des containers et réduit les risques d’odeurs désagréables et de nuisances liées aux mouches et aux asticots, particulièrement dans les bacs à compost, fréquemment plus sensibles à ces problématiques. Ezywasher permet d’entretenir les bacs de manière plus hygiénique, en assurant un rinçage efficace et sans gaspillage d’eau. De plus, si vous disposez d’un récupérateur d’eau de pluie, souvent situé dans le jardin avec les containers, vous disposez d’un accès plus proche pour nettoyer vos poubelles. De plus, le diffuseur à l’intérieur assure de nettoyer les parois de bas en haut, il ne reste plus qu’à vider l’eau pour disposer d’un conteneur propre.

À qui se destine l’Ezywasher ?

Pour le moment, l’Ezywasher est uniquement vendu au Canada, son pays de « naissance », mais il pourrait bien traverser l’Atlantique. Il s’adresse à tous les publics, mais surtout aux collectivités, qui sont dans l’obligation de nettoyer les poubelles chaque semaine. Imaginons un camping, par exemple, dans lequel les poubelles sont loin les unes des autres et éloignées d’un point d’eau… En équipant chaque poubelle de l’Ezywasher, les agents de propreté pourraient gagner du temps, et utiliser l’eau de pluie d’une citerne pour nettoyer chaque poubelle avec de l’eau propre.

Le système s’installe en quelques minutes, permet de gagner du temps, et évite le gaspillage d’eau potable, une action essentielle en ces temps où l’eau potable devient précieuse. En savoir plus sur cette invention canadienne, rendez-vous sur le site officiel : ezywasher.com. Et, vous ? Que pensez-vous de ce « lave-poubelle » simple, mais innovant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .