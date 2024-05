Pourquoi et comment économiser l’eau potable toute l’année, et pas seulement en été ?

Depuis plusieurs semaines, lorsque nous parlons d’économiser l’eau, et de se méfier de futures restrictions, certains commentaires ont le don de nous horripiler ! Certes, dans le nord et dans l’est, il pleut beaucoup, même trop si l’on observe les récentes inondations. Nous ne sommes pas devins, mais l’été arrivera bien un jour, avec ses canicules, ses sécheresses et ses restrictions d’eau potable. Et, ce n’est pas parce qu’il pleut beaucoup que nous ne subirons pas de restrictions. Soyons plus perspicaces et surtout conscients que l’eau est une ressource rare et précieuse, et qu’elle devrait être économisée toute l’année, et pas seulement en été. L’ADEME estime que la facture d’eau moyenne est de 500 € par an. Alors en suivant ces quelques conseils, vous réduirez vos dépenses, et ferez un geste pour la planète… Je vous explique tout !

Quelques chiffres pour comprendre…

Reprenons l’estimation de l’ADEME, qui est, plus exactement, de 516 € par an et par abonné, soit une consommation de 54 020 litres par an et par habitant. Si vous ajoutez l’eau potable utilisée au jardin, pour remplir une éventuelle piscine, ou laver la terrasse, ce chiffre peut être bien plus important. Bien entendu, pour les travaux d’extérieur, ou l’arrosage, le plus simple est d’installer un récupérateur d’eau de pluie dans lequel vous puiserez pour vos besoins. Quant à l’intérieur de la maison, il existe plusieurs dispositifs qui vont vous permettre de réaliser des économies. Mises bout-à-bout, elles pourraient vous permettre de vous permettre de diviser votre facture par deux.

Astuce n° 1 : vérifiez la pression de vos robinets !

Lorsque la pression de l’eau est trop élevée, le débit de l’eau (la quantité d’eau qui s’écoule par unité de temps) augmente. Cela signifie que pour une même durée d’utilisation, plus d’eau est consommée. Par exemple, sous une douche à haute pression, l’eau s’écoule plus rapidement, ce qui peut conduire à une plus grande consommation d’eau en moins de temps. La pression de votre chaudière ou de votre ballon ne devrait jamais être supérieure à 3 bars.

Astuce n° 2 : le réducteur de pression

Un réducteur de pression est un petit appareil qui s’installe juste après le compteur d’eau et se raccorde sur le tuyau. Doté d’un petit manomètre, il coûte de 30 à 120 € et permet de réduire la pression dans les tuyaux. En général, ils réduisent la pression de 30 % environ, autant d’eau non consommée inutilement ! Cependant, si vous achetez ce type d’appareil, veillez à choisir un modèle aux normes NF et avec un débit de 8 l/min si vous l’installez sur le robinet de la douche.

Astuce n° 3 : les pommeaux de douche écologiques

Certaines sont connectées et passent du vert au rouge lorsque vous dépassez la quantité d’eau recommandée pour une douche, comme l’Hydrao que nous vous avions présenté en 2020. Il existe pléthore de douchettes économiques, qui vont comprimer l’eau pour la redistribuer en fine gouttelettes. Ainsi, un pommeau écologique réduit le débit d’eau à 8 litres par minute, au lieu de 20 litres avec un pommeau classique à chaque douche. Ces pommeaux ne sont pas des gadgets, ils peuvent vous faire économiser 50 % de la consommation de l’eau de la douche.

Astuce n° 4 : les mousseurs de robinet !

Eux non plus ne sont pas des gadgets, et nous en avons équipé tous nos robinets depuis très longtemps ! Sur le même principe que les pommeaux de douches économiques, ils réduisent le débit d’eau de 6 à 8 litres par minute au lieu de 12 sans mousseurs. Et hop, ce seront encore 30 % d’eau économisée sur chaque robinet ! Pour l’installation, il suffit de le visser sur la sortie du robinet, il est, en plus, un excellent anti calcaire qu’il faudra néanmoins nettoyer de temps en temps !

Astuce n° 5 : le stop-douche

Le stop douche se place généralement entre le flexible de la douche et le pommeau de douche. Il peut être intégré directement dans le pommeau ou être un dispositif distinct ajouté à la tuyauterie existante. Il dispose d’un bouton ou une manette qui réduit considérablement le débit d’eau, le ramenant presque à zéro. Il ne coupe pas complètement l’eau, mais réduit suffisamment le débit pour éviter le gaspillage tout en maintenant la température. Là encore, des économies en perspective ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.