FoodCycler : l’invention d’un appareil domestique innovant pour réduire l’empreinte alimentaire de plus de 80 %

Dans quelques mois, comme chaque foyer français, vous devez trier vos biodéchets (Loi Antigaspillage). Plusieurs solutions s’offrent à vous telles que le composteur de jardin, le Bokashi ou encore l’arrivée d’un poulailler. Cependant, lorsque l’on ne possède pas de jardin, la tâche peut s’avérer plus compliquée. En 2021, Sages Appliances, leader mondial des appareils de cuisine innovants, lançait le FoodCycler. Il s’agit d’un système de recyclage alimentaire compact conçu pour un usage domestique. Permettant de réduire ses déchets de cuisine de 80 %, le FoodCycler pourrait devenir un nouvel accessoire indispensable, deux ans après son invention. Peu énergivore et facile à utiliser, il va réduire tous vos déchets en poudre fertilisante. Découverte.

Le FoodCycler, qu’est-ce que c’est ?

Le FoodCycler est ce que l’on appelle un déshydrateur de déchets alimentaires. Il peut recycler une grande variété de déchets alimentaires, y compris les restes de légumes et de fruits, les coquilles d’œufs, le marc de café et les petits os. Grâce à une technologie brevetée, il transforme les déchets en un compost riche en nutriments, en quelques heures seulement. Une invention écologique sur de nombreux points, puisqu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau, de produits chimiques, ni des additifs, mais uniquement des restes alimentaires.

Pour éviter les odeurs désagréables qui peuvent s’échapper des restes alimentaires, il dispose d’un système de contrôle des odeurs pendant le processus de compostage. Le compost obtenu est également exempt de pathogènes et peut être manipulé en toute sécurité. Ce qui en fait un excellent choix pour le jardinage, les plantes d’intérieur et d’autres utilisations. De plus, il élimine 100 % des émissions de gaz à effet de serre que génèrent habituellement ce type de déchets.

Comment fonctionne le FoodCycler ?

L’utilisation du FoodCycler est toute simple ! Il suffit de verser tous les déchets alimentaires tels que les restes de viandes, de poissons, de salades ou encore les épluchures de légumes et les coquilles d’œufs. Une fois le contenant rempli, il suffit d’appuyer sur le bouton marche et de patienter environ quatre heures. Le FoodCycler va alors transformer vos déchets en EcoChips, en trois étapes. D’abord, il va sécher vos déchets, puis les broyer, et enfin les sécher. Le produit final sera une poudre ocre, sans aucune odeur et dénuée de toutes bactéries. Peu énergivore et absolument silencieux, il peut parfaitement être lancé durant la nuit ou pendant les heures creuses de votre contrat. À titre de comparaison, huit heures de recyclage alimentaire avec le FoodCycler équivalent à faire bouillir neuf fois de l’eau dans une bouilloire, comme l’explique le fabricant.

Que peut-on y mettre et comment utiliser le fertilisant ?

Le FoodCycler peut recevoir tous vos restes alimentaires. Certes, le compost du jardin aussi, mais les odeurs ne seront pas les mêmes ! Vous pouvez donc déposer la totalité de vos épluchures de fruits ou de légumes, vos restes de viandes, de poissons, de crustacés, etc. Il est possible d’y mettre des os, à condition que ce ne soit pas celui d’un gigot tout de même. Produits laitiers, marc de café, sachets de thé, coquilles d’œufs, restes d’alimentation de vos animaux domestiques, graines, légumineuses… Tous ces déchets peuvent être déposés dans le FoodCycler.

Les seuls aliments interdits sont les os durs (bœuf, agneau, porc), les bonbons ou chewing-gums et les huiles de cuisson. Évitez aussi les noyaux de fruits durs (pêche, abricot, nectarine), les coques de fruits durs (noix de coco, noix, etc.) et les queues d’ananas. Quant à la poudre obtenue, vous pouvez la mélanger à votre compost pour l’enrichir ou la mélanger à du terreau afin de les mettre au pied de vos arbres. Vous pouvez également déposer ce fertilisant dans les bacs d’apport volontaire si votre commune en dispose. À titre personnel, nous utilisons déjà un déshydrateur alimentaire : nous réduisons réellement nos déchets et notre compost ne dégage plus aucune mauvaise odeur. À partir de l’année prochaine, notre poudre déshydratée rejoindra un point d’apport volontaire.

