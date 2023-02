AuREUS : un étudiant en ingénierie invente un panneau solaire fabriqué à partir de déchets alimentaires

Baptisé AuREUS, ce projet réinvente les systèmes photovoltaïques traditionnels. C’est un dispositif ingénieux qui transforme la lumière ultraviolette en lumière visible, puis en énergie électrique. Son concepteur, Carvey Ehren Maigue, est un étudiant philippin de l’Université de Mapúa à Manille. Il vise à produire plus facilement de l’électricité, sans les contraintes imposées par les panneaux solaires classiques (niveau d’ensoleillement important, emplacement avec une pente de certains degrés…). À travers cet article, apprenez-en davantage sur cette invention.

Un film solaire qui intercepte la lumière UV

Cet étudiant s’est concentré sur l’énergie solaire, car il s’agit d’une ressource accessible à tous, inépuisable et gratuite. Il a eu l’idée de fabriquer ce film solaire après avoir constaté que la lumière UV peut nous atteindre même par un temps couvert. En effet, grâce à ce film innovant, il est possible de capter les rayons ultraviolets et de les convertir en énergie, quelle que soit la météo. Il assure donc une meilleure conversion de la lumière en électricité. Son rendement est de 48 à 50 %, contre 15 à 22 % pour les modèles classiques. D’ailleurs, cette nouvelle version de panneau solaire peut être installée verticalement sur les structures d’un bâtiment, et ce, sans perdre en efficacité. Elle est disponible sous deux formes différentes, à savoir le mur solaire Astralis et la fenêtre solaire Boralis.

Un panneau solaire plus efficace, inspiré des aurores boréales

Ce jeune étudiant en ingénierie s’est inspiré des aurores boréales durant lesquelles des particules luminescentes absorbent les particules de haute énergie et les réémettent sous forme de lumière visible. En effet, il a imité cette façon par laquelle ce phénomène naturel se produit. Concrètement, il a récupéré les particules luminescentes présentes dans certains fruits et légumes. Il a ensuite mélangé ces particules avec un substrat de résine pour former un film solaire souple. Lorsque ce dispositif à base de déchets alimentaires est frappé par les rayons UV, il absorbe et transforme la lumière UV en lumière visible. Par la suite, ces reflets de lumière visible sont capturés par des cellules photovoltaïques classiques qui les convertissent en électricité. En somme, cette innovation s’impose comme une solution contre l’intermittence des panneaux solaires traditionnels dont l’efficacité dépend étroitement du niveau d’ensoleillement.

Une action contre le gaspillage alimentaire et le changement climatique

Cette invention permet de donner une seconde vie aux déchets alimentaires. En effet, certains agriculteurs philippins perdent chaque année une grande partie de leur récolte à cause des conditions météorologiques extrêmes comme les typhons. En partant de ce constat, Maigue a décidé d’utiliser les fruits et légumes détruits et devenus impropres à la consommation pour fabriquer son système AuREUS. II faut tout de même noter que ces produits alimentaires sont triés selon leur capacité à capter des rayons ultraviolets. Seuls ceux qui ont une bonne concentration de particules luminescentes sont retenus. D’ailleurs, ce projet contribue à lutter contre le réchauffement climatique en mettant en valeur la production d’énergies renouvelables.

Une invention récompensée au concours James Dyson Award 2020

À l’occasion de ce concours international, cette innovation a permis à Maigue d’obtenir le premier prix « Sustainability Award » en 2020. C’était le célèbre inventeur et designer industriel James Dyson lui-même qui l’avait choisi. Il a apprécié l’idée d’offrir une utilisation durable aux déchets alimentaires. Grâce à cette victoire, cet étudiant a reçu 30 000 livres pour poursuivre et perfectionner son projet. Il convient de préciser que ce concours international est soutenu et organisé chaque année par la Fondation James Dyson. Il vise à sélectionner et à récompenser les meilleures inventions mises au point par des étudiants et des jeunes ingénieurs dans le monde entier. Ce dernier est également axé sur le thème de développement durable. Plus d’informations : jamesdysonaward.org