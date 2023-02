Compostage obligatoire : l’invention de Teruo Higa (Bokashi) est parfaite pour se mettre en conformité

La loi anti-gaspillage, votée en 2020, prendra effet pour les particuliers au 1ᵉʳ janvier 2024. Une date qui semble assez lointaine, mais qui est plutôt très proche pour s’y habituer. Dans cette loi, la partie « Valoriser les biodéchets » obligera les particuliers, dès le 1ᵉʳ janvier prochain, à composter leurs déchets alimentaires. Des biodéchets qui devront désormais être triés, puis collectés pour être revalorisés en compost ou en biogaz, via des méthaniseurs. Cette nouvelle habitude, que les Français devront prendre, implique un changement dans leur quotidien. Les déchets considérés comme « biodéchets » tels le marc de café, les épluchures de légumes et les coquilles d’œufs ne devront plus être jetés dans les « ordures ménagères ». Lorsque l’on possède un jardin, un bac à compost suffit, mais comment faire en appartement ? Le Bokashi, une technique japonaise, est de plus en plus prisé des consommateurs. Il permet de recycler les biodéchets directement dans la cuisine. Présentation.

Le Bokashi, qu’est-ce que c’est ?

En japonais, Bokashi veut dire « matière organique fermentée ». Cette technique inventée par le Docteur Teruo Higa, professeur à l’université de Ryukyu, consiste en un procédé de compostage fabriqué à partir d’un mélange de microorganismes aérobies ou de bactéries anaérobiques. L’invention du Bokashi a nécessité cinq ans de recherches sur divers mélanges dans le but de ne pas polluer les égouts de l’île d’Okinawa. En réalisant ces expériences, l’inventeur s’aperçoit, par hasard, que le « jus » produit par l’un de ses mélanges favorisent la pousse des plantes. Après plusieurs années, le professeur trouve enfin sa « poudre miracle », l’EM. Elle est issue d’un mélange de microorganisme et de blé fermenté qui accélère la décomposition des biodéchets. Le Bokashi est aujourd’hui mondialement connu et il pourrait connaître une nouvelle explosion des ventes dès le 1ᵉʳ janvier prochain.

Pourquoi le Bokashi séduit le monde entier ?

Le Bokashi n’est pas un simple « composteur de cuisine ». Les déchets alimentaires que l’on y dépose, recouverts de la fameuse poudre EM, se décomposent. De cette décomposition, résulte un jus qui ne sent pas très bon, mais qui est un engrais naturel et gratuit. Il séduit aussi par sa simplicité d’utilisation, ainsi par le fait qu’il soit accessible à tous. Les Bokashi sont de petits seaux qui se glissent partout, particulièrement dans la cuisine ou dans les petits appartements. Ils se présentent comme un moyen rapide et écologique de composter ses biodéchets en appartement. Grâce au jus récolté, vous pourrez cultiver, en jardinière ou en potager composteur, des fruits et légumes frais sur votre balcon ou sur le rebord de vos fenêtres.

Comment bien utiliser le Bokashi ?

Pour obtenir de bons résultats, il faut savoir qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de réduire vos déchets en petits morceaux, pour une action plus rapide et plus efficace. La plupart des déchets alimentaires peuvent être mis dans le Bokashi : épluchures de végétaux, viandes crues ou cuites, écorces d’agrumes, marc de café, pelures de bananes, pain, thé en vrac, os, fleurs fanées, yaourts, fromages, etc. Pour réguler le taux d’humidité, il est également possible d’ajouter quelques mouchoirs en papier, mais en petite quantité et découpés en petits morceaux. Lors de la première utilisation, il est recommandé de saupoudrer le fond du Bokashi avec un peu de poudre EM appelée activateur.

Vous pouvez alors déposer vos déchets, qu’il faudra à chaque fois compresser avec l’outil fourni afin d’éliminer l’air entre les couches. Sur chaque couche, il faudra répandre un peu de poudre, en suivant les recommandations de votre fournisseur de Bokashi. Tous les trois à cinq jours, il faudra récupérer le jus produit au moyen du petit robinet qui se trouve sur le seau. Ce jus doit être dilué à 1/100, soit 10 ml de jus pour 100 ml d’eau, afin de servir d’engrais. Attention à ne pas l’utiliser pur, il pourrait brûler les racines de vos plantes. Lorsque le seau abonde de déchets, il suffit de répandre un peu plus de poudre et de le laisser travailler 14 jours, sans l’ouvrir, mais en récupérant toujours le liquide.

Une fois les deux semaines écoulées, la masse de déchets peut être enterrée dans le sol pour fertiliser votre terre. Vous pouvez aussi la déposer sur le tas de composts pour l’enrichir. Si vous ne disposez pas de solutions pour éliminer votre masse récupérée, renseignez-vous auprès de votre mairie. La plupart possède désormais des composteurs partagés ou en possèdera dès le 1ᵉʳ janvier 2024….

