Jardinage : connaissez-vous le regrowing ou l’art de faire repousser les déchets de légumes à l’infini ?

En matière de jardinage, il existe une technique originale qui consiste à faire pousser certains légumes à l’infini… Cette technique venue des Etats-Unis, très en vogue dans les foyers où l’on pratique le zéro déchet, consiste à faire repousser des restes de légumes et s’appelle le regrowing. Le regrowing se définit par l’art de faire repousser les légumes, en français, cela reviendrait à parler de bouturage, mais il n’y a pas vraiment d’équivalent en français… Le bouturage sert à multiplier une plante alors que le regrowing sert à faire pousser ce que nous jetons habituellement. Cette technique simple permet de limiter le gaspillage et de transformer certains déchets alimentaires. Explications.

Le regrowing pour limiter le gaspillage alimentaire

L’intérêt récent pour le regrowing s’explique de plusieurs manières, et notamment par le souci de préserver l’environnement, d’aller doucement vers le zéro déchet, de recycler, privilégier les circuits courts… Mais également de faire quelques économies et de parvenir à une certaine autonomie alimentaire. Le jardinage revient également en force, pour les mêmes raisons, et si, il y a quelques années, avoir un potager était plutôt réservé aux anciens, aujourd’hui cela redevient tendance pour certains, nécessaire pour d’autres.

Le regrowing comment ça marche ?

Dans votre cuisine, vous avez peut-être déjà un composteur de cuisine style bokashi qui vous permet de trier vos déchets… Certains de ces déchets végétaux n’en sont finalement pas vraiment puisqu’ils pourraient vous redonner de beaux légumes… En effet, il ne faut qu’un peu d’eau et de chaleur, et une bonne luminosité pour récupérer de nouveaux légumes avec des fanes ou des épluchures… Et il n’est même pas nécessaire d’avoir la main verte !

Quels légumes se prêtent au regrowing ?

A l’évidence, vous ne pourrez pas recréer un potager entier grâce au regrowing… Mais sans jardin, terrasse ou balcon, vous allez pouvoir faire repousser certains légumes dans votre cuisine, sur le rebord d’une fenêtre par exemple. Lors de l’achat de vos légumes, il faudra de préférence les choisir bio évidemment !

La laitue fonctionne parfaitement en technique de regrowing, il suffit de déposer le trognon dans un verre d’eau… Celui-ci va fabriquer de nouvelles racines que vous pourrez replanter dans un pot. Cette méthode fonctionne aussi pour les petits choux chinois.

Les herbes aromatiques comme le basilic ou la menthe repoussent également parfaitement, simplement en disposant quelques tiges dans un verre d’eau… Une fois les racines présentes, mettez-les dans un pot de terreau.

Le poireau est un must du regrowing… Avec ses racines poilues, il refera des racines en à peine une semaine… Planté dans un pot, il vous redonnera un nouveau poireau !

Les carottes se prêtent également au jeu du regrowing grâce à leurs fanes. Il faut en fait laisser quelques centimètres de carotte sur la partie haute et replanter le tout dans un pot de terreau.

Il existe d’autres végétaux que l’on peut faire repousser avec la technique du regrowing : avocat avec le noyau, ananas avec la touffe feuillue, gingembre etc. Nous avons tenté l’expérience l’année dernière avec les herbes aromatiques, et cela fonctionne, idem avec les fanes de carottes… En revanche, pour le noyau d’avocat, ce fût de cuisants échecs à chaque tentative. Nous vous conseillons le livre « Des légumes qui poussent dans ma cuisine : Faites repousser vos légumes à l’infini la technique du “regrowing” en 25 projets » si vous souhaitez vous lancer : une petite bible du regrowing !

