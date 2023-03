Tonnerre d’engrais : il invente un fertilisant 100 % naturel, équilibré et sans odeur

Le printemps sera de retour le 20 mars prochain et il faudra commencer à retourner au potager ! Vous aurez peut-être déjà vos premiers semis prêts à être mis en terre. Il vous faudra les aider un peu à devenir de beaux légumes ou de superbes fleurs pour les adeptes des jardinières, parterres et balconnières. Et si cette année, vous disiez STOP aux engrais chimiques en optant pour un produit 100 % naturel, à base de crottin de cheval ? Cette invention est celle de Thierry Benaphtali qui, après avoir découvert les pouvoirs du crottin de Tonnerre, son propre cheval, a décidé d’en faire un engrais efficace. Son nom : Tonnerre d’engrais, évidemment, et il pourrait bien vous rendre de fiers services au potager, mais également à vos orchidées ou à vos plantes « un peu fatiguées ». Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Thierry est l’heureux propriétaire de Tonnerre depuis des années. Comme tout bon propriétaire, il ramasse le crottin de son protégé chaque semaine. Un jour, il découvre que ses crottins ne sont pas tous de même composition. L’un d’eux attire son attention, car il semble profiter aux plantes qui l’entourent. En secret, pour ne pas paraître ridicule aux yeux de son épouse, il travaille sur ce crottin particulier parfaitement équilibré en azote, potassium et phosphore, les lettres NPK que l’on trouve sur les paquets d’engrais. Pendant cinq ans, il réalise des tests, des mélanges et parvient à faire naître son invention : Tonnerre d’engrais. C’est un produit 100 % naturel et breveté qui fait, aujourd’hui, l’unanimité chez les jardiniers.

Tonnerre d’engrais, qu’est-ce que c’est ?

Vous l’aurez compris, cet engrais est fabriqué à partir de crottin de cheval. Ce n’est pas réellement une invention, puisque cette matière est utilisée comme engrais depuis la nuit des temps. Quant à sa composition, ce n’est pas très compliqué, puisqu’il est fabriqué à 100 % de crottin de cheval séché et réduit en poudre. Thierry insiste sur le fait qu’aucun n’additif chimique n’est ajouté à son engrais et qu’il est parfaitement dosé en phosphore (N=1 %), en potassium (K=1,4 %) et en azote (N=1,2 %), composé à 91.2 % de matière sèche et de Ph8. Précisons également que Tonnerre d’engrais est conforme à la Norme NF U 44-051. Cet engrais fonctionne d’ailleurs sur toutes les plantes comme le confie l’inventeur, lors d’une interview accordée à France TV Info.

Comment utiliser Tonnerre d’engrais et où l’acheter ?

Puisqu’il est 100 % naturel, il n’est pas nécessaire de porter des gants pour l’utiliser. Il suffit de jeter trois ou quatre poignées au pied des plantes, puis de laisser faire la magie de l’arrosage ou de la pluie. Il fonctionne au potager, mais également sur les plantes d’intérieur, les plantes vivaces, les arbustes, etc. Le produit est aussi utilisable sous forme liquide, pour redonner de la vivacité à une orchidée fatiguée ou au potager lorsqu’il est en fin de production. Pour ce faire, il suffit de mélanger deux poignées de Tonnerre d’engrais dans 10 l d’eau. Pour les orchidées, il faut alors les laisser tremper pendant 10 min afin qu’elles puisent tous les nutriments dont elles ont besoin pour se revigorer.

Enfin, pour le potager, il suffit d’arroser les pieds avec le mélange engrais/eau. L’inventeur précise que pour être efficace en poudre, l’apport doit être fait deux fois par an : au printemps et à l’automne. Pour acheter ce produit, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet de l’inventeur, Tonnerredengrais.com. Vous pourrez également retrouver Thierry à la Fête des Plantes de Printemps à Saint-Jean de Beauregard (91), du 14 au 16 avril prochain.