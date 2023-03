Un inventeur de 84 ans dévoile un manche de jardinage universel qui permet de biner sans avoir mal au dos

Souvent, les inventions naissent d’un besoin de leurs inventeurs et parfois, elles deviennent des objets du quotidien dont nous ne pourrions plus nous passer. À Descartes, une petite commune située en Indre-et-Loire, vit Alain Tessier, un homme de 84 ans, qui aime le jardinage. Jardiner implique de se courber pour biner ou piocher et les conséquences sont généralement des maux de dos douloureux. Pour pallier ce problème récurrent, l’homme invente un manche ingénieux qui permet de biner en conservant le corps droit. Son invention, qu’il a fait breveter récemment, pourrait s’imposer comme un incontournable pour les futurs jardiniers qui pourront biner sans courber l’échine. Présentation de cette invention toute simple, mais à laquelle il fallait penser !

Qui est l’inventeur, Alain Tessier ?

Alain Tessier est un retraité de 84 ans qui est du genre à se réveiller la nuit, si une idée lui passe par la tête. Inventeur de ce manche pour outil de jardin, il n’en est pas à sa première invention. Alors qu’il travaillait pour l’équipementier Michelin, il était à l’origine d’une invention qui permettait d’améliorer la machine de fabrication des structures métalliques des pneus. Une invention qui lui avait valu une prime sympathique de deux mois de salaire. À 70 ans, retraité, il commence à s’intéresser au jardinage, mais se rend vite compte que jardiner implique d’avoir mal aux « reins », une expression qu’il emploie pour décrire son ressenti. De cette envie de résoudre le problème du mal de dos naîtra son manche innovant.

Comment fonctionne l’invention d’Alain ?

Le manche se présente sous la forme d’une structure en métal qui accueille l’outil de jardinage à l’extrémité. Il précise que ce manche peut être adapté à n’importe quel outil : râteau, binette, pioche, etc. Le manche est courbé depuis l’outil, puis vertical jusqu’à hauteur d’épaules. Sur ce manche, une poignée a été soudée à mi-hauteur. Ce qui permet de pouvoir piocher en ayant un peu plus de force. Le haut de l’outil se termine par une forme courbée, qui permet de maintenir le dos droit en effectuant le mouvement de binage ou de ratissage. Après quatre ans de recherches et de prototypes, il peut désormais jardiner sans risquer le « tour de rein ».

Le manche est-il disponible ?

Pour le moment, ce manche innovant ne semble pas disponible à la commercialisation. Alain a présenté un prototype dans une interview accordée au journal La nouvelle république. Son premier prototype était en bois, mais ne convenait pas à son concepteur. Il a alors contacté 25 usines locales pour le fabriquer en métal. Ce sont finalement les Ateliers de tôlerie fine (ATF) de Manthelan qui lui ont permis de réaliser son rêve. Enfin, le cintrage de l’outil a été réalisé grâce à la SARL Henault de Descartes. Le brevet de son invention a été déposé en août 2020, elle est donc protégée pendant 20 ans. À l’heure actuelle, Alain recherche des industriels qui souhaiteraient fabriquer, puis commercialiser son outil révolutionnaire. Pour avoir une répulsion chronique aux travaux de désherbage et de binage, on se dit que cet outil pourrait bien nous faire apprécier ces tâches nécessaires pour le jardin, mais éprouvantes pour notre dos. Et vous ? Comment trouvez-vous cette invention ? Pour contacter M. Alain Tessier : Tél. 07.89.42.09.19.