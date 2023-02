HoldOn EyeCare : l’invention d’un clip à fixer sur les lunettes pour corriger la myopie et la posture devant les écrans

La myopie est l’un des troubles oculaires les plus présents dans le monde. En France, plus de 27 millions de personnes sont atteintes de myopie et ce chiffre pourrait s’aggraver dans les années à venir. Les prévisions de l’OMS sont peu rassurantes, puisque l’Organisation mondiale de la Santé estime que la moitié de la population mondiale sera myope en 2050. Pourtant, la myopie est un défaut visuel qui peut être corrigé avec de « bonnes habitudes ». Cette dernière est souvent provoquée par l’intensification des activités sollicitant la vision de près, et les écrans sont largement en cause. Pour tenter de lutter contre cette myopie galopante, l’OMS a d’ailleurs publié une « boîte à outils » qui dispense de nombreux conseils pour l’éviter. Au Japon, une start-up vient de concevoir un outil qui aide à lutter contre les mauvaises postures à la source de la myopie. Découverte.

Quelle est cette invention japonaise ?

HoldOn EyeCare Clip est un petit dispositif qui s’installe directement sur la paire de lunettes de l’utilisateur. Dès que la position de votre regard dirigé vers l’écran est mauvaise, il vous alerte par une vibration, ce qui permet de corriger la posture et d’éviter l’aggravation de la myopie. Il faut savoir qu’une myopie mesurée à – 6 (5 % des myopes) sur une échelle de 1 à 6, peut-être la cause, à termes, de cécité. HoldOn EyeCare Clip se présente donc comme le premier appareil au monde à combattre les mauvaises postures grâce à la technologie de l’intelligence artificielle et aux vibrations. Lancé par l’entreprise ClearElectron Co, Ltd, basée à Tokyo, le dispositif pourrait permettre de lutter contre la myopie, notamment chez les enfants.

Comment ça marche et combien ça coûte ?

Comme nous vous l’avons dit, le HoldOn EyeCare Clip se fixe à vos lunettes, et se connecte à votre Smartphone par Bluetooth. Si vous vous trouvez trop près de l’écran, ou si votre posture est incorrecte, ou encore que l’éclairage soit trop faible, le clip vibre pour vous informer qu’il faut changer de posture. Dès qu’il ne vibre plus, c’est le signal de la bonne posture !

Le HoldOn EyeCare Clip est actuellement proposé au prix de 150 $ (140 € environ), avec livraison gratuite partout dans le monde. En vous abonnant au préalable à la newsletter du site, vous recevrez une réduction de 15 $ sur le dispositif. Holdon eye care est disponible en quatre couleurs vives : lavande, pêche, aqua et bleu. Il pourrait être un outil important pour les enfants qui, on le sait, passent de plus en plus de temps devant leurs écrans. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site HoldOn eye care.com.

La myopie, qu’est-ce que c’est exactement ?

La myopie est un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue de loin et nette de près, due à un œil trop long. De plus, la plupart des myopies sont héréditaires. Cependant, les activités quotidiennes sur écran (télétravail, lecture, vidéos) peuvent aggraver ce trouble. Cette dernière peut facilement être corrigée par le port de lunettes, mais il est également possible de l’améliorer avec de bons gestes. Plusieurs scientifiques s’accordent à dire que le manque d’activité en plein air pourrait être un facteur aggravant la myopie. Pour les enfants, la surconsommation d’écran provoque aussi ce trouble visuel, de plus en plus fréquemment… Pour rappel : pas d’écran avant trois ans !