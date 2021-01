HOYA lance un verre innovant qui fait ralentir la myopie chez l’enfant

Selon une étude du CHU de Poitier, un enfant français sur cinq est myope. La myopie est un trouble évolutif de la vue qui s’amplifie à cause de la surutilisation des écrans pour les plus jeunes. Rappelons que les médecins encouragent à ne pas mettre un enfant devant un écran avant 3 ans, mais les écrans sont partout.

A 18 ans, ce sont 60% des jeunes adultes qui développent une myopie, les obligeant à porter des lunettes à vie ! Le japonais HOYA, leader de l’optique dans le monde, lance une innovation qui pourrait révolutionner la myopie. Ils viennent en effet de lancer en France, et en Europe, un verre capable de ralentir la myopie chez l’enfant.

Le verre HOYA nouvelle génération sort des laboratoires après trois ans d’essais cliniques, en collaboration avec l’école polytechnique de Hong Kong. D’après Jean-Michel Lambert, directeur générale de HOYA en France, c’est la plus grande avancée optique depuis l’arrivée du verre progressif, il y a 60 ans !

Le nouveau verre optique, “Hoya Miyosmart vision” permet de corriger la vue évidemment mais aussi de traiter les causes de la myopie. La principale cause de la myopie se situe dans l’allongement de l’oeil. Et ce défaut progresse énormément avant les 10 ans de l’enfant, c’est donc avant cet âge que le verre HOYA peut changer la donne pour le futur ! Selon les études menées, le verre Hoya freinerait la progression de la myopie infantile de 60% de plus qu’un verre unifocal classique.

Le verre Miyosmart ne “soigne” pas la myopie, et ne permettra pas à l’enfant devenu adulte de se passer de lunettes de vue, mais stabilise la vue. Ce qui, en vieillissant pourra éviter les décollements rétiniens ou la cataracte par exemple.

Izipizi, les lunettes pour les myopes

6000 opticiens français vendent déjà ces lunettes spécialement conçues pour les enfants myopes. Elles ont bien sûr un coût (entre 500 et 550€) mais permettent de lutter contre la myopie des enfants. Plus la myopie est détectée jeune, plus les chances de corriger sont importantes. Ainsi, un enfant qui regarde la télévision de trop près ou qui ne peut lire au tableau en fond de classe peut se révéler myope. En France, 2.5 millions d’enfants développent une myopie et le nombre ne cesse de croître !

Les professionnels de l’optique estiment la myopie comme une pandémie silencieuse ! Il faut dire que l’avènement des écrans y est sans doute pour beaucoup. Ce verre révolutionnaire pourrait donc faire ralentir cette pandémie parfois invisible mais que nous, parents ou grand-parents devons détecter chez les petits.