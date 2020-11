Lexilens : des lunettes innovantes destinées aux enfants dyslexiques

La dyslexie touche de plus en plus d’enfants, ou plutôt, elle est beaucoup plus prise au sérieux qu’il y une vingtaine d’années. Aujourd’hui la dyslexie touche environ 10% de la population et environ deux enfants par classe. La dyslexie est un trouble de la lecture et de l’écriture qui apparaît chez l’enfant ou chez l’adolescent.

Si elle n’est pas détectée, elle peut provoquer des troubles durables et handicapants. Pour tenter de lutter contre cette anomalie, les opticiens ATOL viennent de lancer des lunettes innovantes, Lexilens. Elles permettent de corriger la dyslexie de manière précoce.

Les enfants dyslexiques sont souvent suivis par des orthophonistes pour corriger leurs troubles. Et les lunettes leur sont obligatoires. Les lunettes Lexilens sont des lunettes intelligentes. Elles s’appuient sur une étude de l’université de Rennes qui prouve que l’origine de la dyslexie vient de l’absence d’un œil directeur. Les images se superposent chez un enfant dyslexique, la lecture et l’écriture sont alors très compliquées.

Un dispositif de pointe

Les lunettes Lexilens présentent des verres qui filtrent les images miroir avec l’aide d’un dispositif de pointe. En la connectant à une application bluetooth elles permettent à l’enfant de les utiliser à l’école comme à la maison. Grâce à cette technologie, les lettres se détachent, les lignes s’éclaircissent et la lecture est facilitée.

Plus de 200 personnes ont déjà testé ces lunettes nouvelle génération. Les enfants testés, ont ainsi obtenu de meilleurs résultats scolaires et surtout ils ont gagné en confiance. Cette innovation au service des enfants dyslexiques peut être testée sur rendez-vous depuis le 26 octobre dans les magasins Atol.

La dyslexie est responsable de troubles d’apprentissage mais également du peu d’assurance des enfants qu’elle touche. Les aider en les rendant plus autonome grâce à la technologie ne peut être qu’une excellente nouvelle.