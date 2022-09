Kubota Glass : des lunettes innovantes pour corriger mais également guérir la myopie

Les problèmes de vue sont monnaie courante dans le monde entier. Et parmi ces problèmes de vue, il en est très courant et qui arrive sans prévenir : la myopie. Si vous voyez relativement bien les objets qui sont près de vous, mais que ceux qui se trouvent plus loin vous semblent un peu flous, il y a de fortes chances que la myopie vous ait gagné. Si l’on en croit les professionnels de la vue, cette affection touchera la moitié de la population mondiale en 2050. Il faut dire que le travail ou la consultation fréquente sur écran aggrave cette myopie. Nous passons beaucoup de temps devant nos écrans, il est donc naturel que cette affection se développe de plus en plus. La société pharmaceutique japonaise Kubota a décidé d’agir en inventant des lunettes spéciales qui peuvent améliorer ou même guérir la myopie. Découverte !

Les lunettes Kubota c’est quoi ?

Ces lunettes sont en fait, équipées d’un ensemble de nano-projecteurs qui projettent de la lumière sur la rétine de l’utilisateur selon un modèle spécifique, afin de provoquer un flou à courte distance, ce qui oblige l’utilisateur à regarder plus loin. Grâce à cette technologie, le globe oculaire retrouve sa forme initiale, provoquant ainsi un retour normal de la vision. L’entreprise préconise de porter ces lunettes quelques heures par jour seulement lorsque vous vous relaxez ou vous détendez, et non pas pour travailler ou regarder un écran. Cette technologie de réalité augmentée créé en fait “un environnement visuel qui vous donne l’impression de regarder au loin, même lorsque vous êtes chez vous”.

Comment fonctionnent ces lunettes ?

L’entreprise explique que la projection d’une image floue sur la périphérie de la rétine, ou stimulation de défocalisation myopique, entraîne une réduction de la longueur entre la rétine et la cornée, par rapport à l’œil cible, ce qui permet de « réhabituer » l’œil à regarder plus loin qu’un écran. Une vingtaine de paires de ces lunettes ont été mises en vente au prix de 5700$ (environ 5700€, quand même !) et sont remboursées à 100% si elles ne fonctionnent pas. Les lunettes Kubota pourraient être commercialisées à plus grande échelle d’ici quelques mois. Encore faudra-t-il trouver des « clients » myopes capables d’engager une telle somme pour une paire de lunettes.

Kubota propose déjà des lunettes pour enfants…

La marque japonaise avait déjà proposé des lunettes pour corriger la myopie chez l’enfant. Ce problème est également présente chez les enfants, mais plus la myopie est traitée tôt, moins elle a de chance de s’aggraver à l’âge adulte. Les lunettes Kubota pour enfants fonctionnent sur le même principe que celles pour adultes. En les portant 60 à 90 minutes chaque jour, elles réhabituent l’œil et stimulent la rétine en projetant des images virtuelles défocalisées grâce à des LEDS. Il faut savoir que lors d’une intervention chirurgicale de correction de la myopie, le chirurgien agit sur la cornée qu’il remodèle afin de réduire la distance entre la rétine et la cornée. Ces lunettes permettraient donc de corriger la myopie de l’enfant sans intervention chirurgicale et avant qu’elle ne prenne de trop grandes proportions.