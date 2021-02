Une entreprise japonaise développe des lunettes intelligentes capables de prévenir la myopie chez l’enfant

Selon le SNOF (Syndicat national des ophtalmologistes de France), environ 39 % de la population souffre de myopie à divers degrés. Si la myopie peut se soigner de manière chirurgicale, cela n’est pas envisageable pour tous les patients.

Une société japonaise, Kubota Pharmaceutical Holdings vient de dévoiler des lunettes intelligentes pour traiter la myopie. Ces lunettes seraient capables de prévenir la myopie chez l’enfant. En traitant le jeune enfant préventivement, cela permettrait de ralentir voire d’empêcher la myopie d’apparaître. Et ces lunettes ne devraient être portées que 60 à 90 minutes par jour. Explications.

Lors d’une intervention chirurgicale pour corriger la myopie, le chirurgien remodèle la cornée pour réduire la distance entre la cornée et la rétine. La myopie s’installe lorsque la distance entre ces deux parties de l’œil augmente. Les lunettes Kubota permettraient de projeter des images virtuelles défocalisées grâce à des LEDS.

Ce qui aurait pour objectif de stimuler la rétine correctement. Les lunettes projettent en fait une image au niveau de la rétine périphérique, mais maintiennent la vision centrale. Ceci, afin de ne pas impacter la vie quotidienne.

Japan’s Kubota Vision has developed a new pair of smart glasses for people with myopia. Nelson Rego of Cool Blind Tech gives us all the details, after the break. Tune in: https://t.co/qfGbFEVUpj #NOWDB #KubotaVision #SmartGlasses #NewTech #Myopia @CoolBlindTech pic.twitter.com/H2umgh0h8M

— AMI-audio (@AMIaudio) January 26, 2021