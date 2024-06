Peut-on encore trouver des lunettes de vue pas chères ? indice : oui !

Le verdict vient de tomber : vous devez désormais porter des lunettes ! Votre vue baisse, les affiches publicitaires sont devenues floues, et vous peinez à lire les étiquettes de vos produits. Après vous être enfin décidés à voir un ophtalmologiste, vous en êtes ressortis avec une ordonnance pour une monture et des verres. Logiquement, vous allez donc vous rendre chez un opticien pour disposer de vos futures alliées « lecture ». Et, là, c’est le « coup de bambou » qui vous attend, certaines paires de lunettes sont vendues à des prix exorbitants.

Tout est dans la monture

Je porte des lunettes depuis plusieurs années, et je n’ai absolument jamais dépassé le forfait donné par ma mutuelle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je choisis toujours des montures basiques, sans fioritures, et sans grande marque. L’important n’est, pour ma part, pas la monture, mais les verres, qui me servent à mieux voir ! Certes, j’ai la chance de ne pas avoir besoin d’une correction trop importante. Mais même avec des verres progressifs, il est possible de choisir des montures et des verres, de qualité, sans dépasser le remboursement de la Sécurité sociale, et de la mutuelle. De plus, si vous ne possédez pas de mutuelle, il existe désormais le 100 % santé, mis en place l’an dernier.

Des offres très attractives

Puisque je vous dis qu’il est possible d’obtenir des lunettes de vue pas chères, je vous le prouve avec une offre sur la marque You Do Optique. En effet, à partir de 9,90 € seulement, vous disposerez d’une monture à choisir parmi les modèles proposés, sympas, colorés, ou plus sobres, et des verres à votre vue, évidemment. Et, si votre correction nécessite des verres progressifs, le prix débutera à 29,90 € seulement. En sachant que le coût moyen d’une paire de lunettes et des verres progressifs est de plus de 500 €, l’économie n’est pas à démontrer ! Qui plus est, les lunettes se changent tous les deux ans approximativement, cela vous permettra de ne pas changer que les verres, mais également vos montures, voire de vous « offrir » une seconde paire de secours. Personnellement, j’ai opté pour une monture avec verres progressifs, et une autre pour voir de près, et, par conséquent, pour travailler, lire, ou écrire.

Précarité et accès à la santé visuelle

Certains, et notamment les plus jeunes, peuvent être réticents à l'idée de porter des lunettes, qu'ils considèrent comme inesthétiques ! Et, c'est une grave erreur qu'ils commettent. Mais, parfois, certaines personnes ne prennent pas soin de leur vue, par manque de moyens, et il faut reconnaître, que se payer des lunettes peut être un luxe dans certains cas. L'offre de lunettes de vues pas chères se diversifie et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas le budget pour des lunettes. Et, pour les plus jeunes, qui trouvent les lunettes moches, les multiples formes et couleurs disponibles peuvent faire des lunettes, un accessoire de mode, à accorder avec les tenues. Quoi qu'il en soit, si votre vue baisse, ou que vous ressentez une gêne pour lire, écrire, conduire ou regarder la télévision, n'attendez pas, consultez un ophtalmologiste le plus rapidement possible.