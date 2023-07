WormBox Lombric, l’invention d’un vermicomposteur original et décoratif pour votre appartement

Dans quelques mois, le 1ᵉʳ janvier 2024, tous les particuliers devront bénéficier d’une solution pour trier leurs biodéchets. C’est l’un des impératifs de la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) promulguée en 2020. Lorsque l’on vit en maison, avec jardin, disposer d’un composteur de jardin est plutôt simple à mettre en place. Cependant, lorsque l’on vit en appartement, c’est un peu plus compliqué. Soit il faudra aller chaque jour, ou presque, apporter ses déchets sur les points d’apports volontaires, soit les conserver dans un bioseau sur le rebord d’une fenêtre en attendant de le déposer. Il existe une solution simple, qui permet de réduire vos déchets alimentaires, voire de créer du terreau pour vos plantes d’intérieur : le vermicompostage. Mais, qu’est-ce que le vermicompostage ? Comment le mettre en pratique ? Et quel vermicomposteur choisir ? On va tout vous expliquer.

Le vermicompostage, qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous expliquer ce qu’est le vermicompostage, il faut savoir que si les vers de terre vous répugnent, cela risque de ne pas être adapté à votre situation. En effet, un vermicomposteur fonctionne grâce à de petits vers, des lombrics qui, cachés au fond de votre bac, vont s’occuper de digérer vos déchets alimentaires. Entre-temps, ils peuvent aussi détruire du marc de café, des coquilles d’œufs concassées ou encore de petits morceaux de carton. Sans oublier, bien entendu, les épluchures de fruits et légumes. Ils vont donc dévorer vos déchets, les digérer puis, évidemment, les rejeter sous forme de terreau très riche pour vos plantations. Cependant, pas d’inquiétude, les lombrics cachés au fond de votre vermicomposteur ne tenteront aucune évasion dans votre cuisine !

Comment utiliser le vermicomposteur ?

Avant de vous lancer dans le vermicompostage, il vous faut savoir que vous devrez héberger certains vers de terre, mais pas n’importe lesquels. Pour ce type d’opération, il faudra choisir des vers rouges appelés Eisenia foetida ou des vers rouges de Californie Eisenia Andrei ou encore des vers de l’espèce Eisenia hortensis. Ces petits animaux terrestres sont les plus gourmands et peuvent détruire de grandes quantités de déchets en une seule journée. Il faudra d’ailleurs avoir suffisamment de biodéchets à leur donner, pour qu’ils puissent faire leur boulot. Un lombric de compost peut vivre jusqu’à quatre ans dans de bonnes conditions et il leur faut de l’obscurité, de l’humidité, une bonne ventilation et des températures de 5 à 30 °C environ. Si votre vermicomposteur se trouve sur votre balcon, il faudra alors le rentrer l’hiver pour que vos vers survivent !

Une idée de vermicomposteur, le WormBox Lombric

Il existe des dizaines de modèles de vermicomposteurs de cuisine, mais celui-ci est plutôt original. Nous avons choisi de vous le présenter, car il n’est pas un simple vermicomposteur. En effet, il possède d’abord de jolies couleurs, qui lui permettent de se transformer en objet de décoration. Mais surtout, le plateau supérieur est un pot de fleurs, dans lequel vous pourrez planter des herbes aromatiques ou des pieds de tomates, par exemple. Les racines de vos plantes se nourriront directement avec le compost produit par vos petits vers de terre ! Et pour ne rien enlever à son charme, le WormBox Lombric est un produit fabriqué en France, avec une garantie de 15 ans ! Si vous voulez tenter le vermicompostage (ou lombricompostage), c’est maintenant qu’il faut vous y mettre ! Le WormBox Lombric est livré avec les vers composteurs et un bloc de coco pour leur fournir un lit douillet. Retrouvez tous les lombricomposteurs WormBox disponibles sur Amazon, en douze coloris différents.