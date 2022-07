Cette glace de fabrication chinoise ne fond jamais, même quand elle est exposée aux flammes !

En France, nous avons la glace au Ricard*, la glace au saucisson Justin Bridou, et aux Etats-Unis, ils ont la glace goût mayonnaise Heinz. En Chine, la marque Zhong Xue Gao, célèbre dans ce pays, fait l’objet d’une controverse à la suite du lancement d’une crème glacée un peu particulière… Cette glace baptisée « L’Hermès de la crème glacée » en référence à la marque de luxe française, a la particularité de… ne pas fondre ! Exposée au feu, ou à des températures caniculaires pendant un grand laps de temps, elle se transforme en une pâte un peu collante, mais ne se liquéfie pas ! Ce pourrait être une invention sympa, mais cette glace de luxe fait débat pour plusieurs raisons : son prix élevé et sa composition. Décryptage.

Une crème glacée trop chère !

L’Hermès de la crème glacée est la glace la plus chère de Chine, et les clients chinois déjà impactés par la hausse des prix s’insurgent contre ce produit de luxe dont ils ne savent pas grand-chose ! Dans une vidéo diffusée sur Internet, la marque Zhong Xue Gao montre une barre de crème glacée qu’ils annoncent comme de qualité supérieure, qui reste quasiment intacte lorsqu’on lui met le feu ! La vidéo montre une glace bleue et blanche qu’ils annoncent à la noix de coco / baysalt, laissée dans son support pendant 50 minutes, à une consommateurs exigent des explications quant aux ingrédients de cette prétendue glace innovante.

Un prix exorbitant pour une glace !

Si les Chinois exigent des explications par rapport aux ingrédients, ils s’insurgent également contre ce produit vendu bien plus cher que les autres… La vidéo, visionné 500 millions de fois montre un résidu collant après l’exposition au feu ou à des températures élevées. Mais son prix interroge également car la marque vend cette glace 20 yuans, soit environ 3€, certaines de ces crèmes glacées sensées être révolutionnaires sont même vendues plus de 10€ l’unité en « édition limitée ». Ce produit interpelle les plus hautes autorités chinoises puisqu’un responsable du régulateur local, le Bureau de supervision et de gestion du marché de Shanghai, a déclaré qu’une enquête scientifique allait être menée sur les origines de cette glace de luxe.

La réponse de Zhong Xue Gao

De son côté la marque de crème glacée affirme que son produit est conforme aux normes de qualité imposées par la Chine et se targue d’une déclaration qui dit : « Les principaux composants de la glace à la noix de coco baysalt sont le lait, la crème liquide, la pulpe de noix de coco, le lait concentré et le lait en poudre. Quarante pour cent de cette crème glacée sont des matériaux solides » Ils expliquent les raisons de sa solidité par un ajout de 0.032 grammes de carraghénane, qui est un extrait d’algue, également conforme aux réglementations nationales. Mais nouveau problème ! Les carraghénanes, connues sous le nom d’additif E407, qui sont déjà utilisées dans les glaces ou boissons peuvent provoquer des problèmes de santé… Mais la marque de crème glacée estime ces hypothèses discutables car aucun test n’a été réalisé sur des humains, mais sur des animaux ou des cellules. Quant au coût du produit, ils expliquent qu’elles “sont plus chères cette année en raison de coûts de production et de distribution plus élevés”. Une glace qui ne fond pas, est-ce encore vraiment une glace ? On peut se poser la question, mais cette glace ne fait pas vraiment envie !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.