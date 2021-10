Lorsque l’on entend le mot banane, c’est invariablement ce fruit exotique à la chair moelleuse et plutôt jaune qui nous vient à l’esprit. Quelques personnes connaissent la banane plantain, mais elle est surtout utilisée en cuisine et se mange cuite.

Pourtant, il existe bien d’autres variétés de bananes que seuls les spécialistes du fruit connaissent. Bananes bleues ou rouges, elles sont plutôt originales. Il se dit même que la variété Blue Java aurait un goût de glace à la vanille; on la surnomme d’ailleurs la Banana Ice Cream. Découverte de ces deux fruits venus d’ailleurs !

La Blue Java

Cette banane bleue pousse à Hawaï, aux Fidji, aux Philippines et dans certains pays d’Amérique Centrale. Elle provient d’une variété de bananiers qui résistent au froid, contrairement aux bananes jaunes qui ne poussent que dans un climat chaud.

Ces bananes bleues sont plus petites que les jaunes et aussi très sucrées. Son nom lui vient de sa peau à la couleur bleu-vert lorsque celle-ci n’est pas encore mûre. Ensuite, elle se colore d’un jaune pâle lorsqu’elle arrive à maturation. Cette variété de banane peut être consommée cuite ou crue, comme la banane de Cavendish que nous connaissons très bien.

Envie de faire pousser des bananes bleues ?

Même dans nos régions, il est possible de faire pousser un bananier Blue Java. Et ce, pour la simple raison qu’il peut résister à des températures allant jusqu’à -7°C. C’est un arbre qui peut mesurer jusqu’à 6 m de haut pour une circonférence de 3 m. Il offre de grandes feuilles argentées autour du tronc. Pour l’utiliser en cuisine, il suffit de remplacer nos bananes classiques par de la banane bleue… Avec le petit goût de vanille en plus !

Ses bienfaits

Comme la banane jaune, la Blue Java est très riche en potassium, vitamines A, B, C et magnésium. C’est un super aliment pour la peau et ses antioxydants lui confèrent un pouvoir antidépresseur et réducteur de stress.

Une idée recette ?

La meilleure recette est peut-être celle de la glace à la banane bleue, puisque vous n’aurez pas besoin d’ajouter de la vanille dans votre sorbet; il suffit de congeler vos morceaux de banane puis de les passer dans une sorbetière pour en faire un délicieux sorbet. Vous pouvez ajouter un peu de crème fraîche pour obtenir une belle texture.

On vous propose aussi les bananes Blue Java au caramel :

300 grammes de Bananes Blue Java

125 grammes de sucre en poudre

10 centilitres d’eau

Faites un caramel liquide en faisant chauffer votre eau et votre sucre jusqu’à ce que le mélange brunisse. Plongez ensuite les bananes coupées ou entières, pour qu’elles s’enrobent du mélange… Laissez refroidir, et dégustez !

Et la banane rouge alors ?

Celle-ci se trouve principalement à l’Île Maurice, et les Mauriciens l’adorent. Comme ses « cousines » jaunes et bleues, la banane rouge est un super aliment aux grandes propriétés nutritives. Elle est plus petite que la banane jaune et, en fonction de sa maturité, varie du violet au marron. Et si la Blue Java présente un petit goût de vanille, la banane rouge aurait, elle, le goût de framboise.

Les vertus de la banane rouge

En Amérique Centrale, la banane rouge serait un aphrodisiaque, quand, en Inde, elle aiderait les femmes à augmenter leurs chances de concevoir un enfant. Elle se consomme très mûre, quand la peau devient sombre et tachetée. On peut les manger crues comme les bananes jaunes et bleues mais il est également possible de les inclure dans une recette de cake ou de pâtisseries.

Un banana bread au goût de framboise, c’est à essayer absolument! Si toutefois vous parvenez à en trouver chez votre primeur… Pour information, les magasins de produits exotiques spécialisés proposent ce genre de produits, et c’est délicieux !