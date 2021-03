TexFad : Un entrepreneur ougandais recycle les tiges de banane en fibres textiles

Un dicton dit « Tout est bon dans le cochon » ! Mais si l’on en croit cet ougandais, le dicton pourrait être transposé à la banane ! Alors que la plupart du temps, les tiges de bananes sont jetées et non utilisées, Muturi Kimani, à la tête de TexFad trouve un moyen de les recycler.

En effet, il utilise la tige de banane pour en faire des fibres textiles. Ce matériau textile sert ensuite à fabriquer des accessoires de mode ou de la décoration intérieure. A la tête de son entreprise, Muturi Kimani propose également aux femmes et jeunes filles des formations professionnelles. Une belle idée pour l’environnement et pour l’emploi.

Plutôt que de jeter, cet homme, passionné depuis toujours par le tissage, a eu l’idée de récupérer les tiges de banane pour en faire du textile. Grâce à cette partie de la banane, il parvient à créer du tissu, générer des revenus et des emplois.

TexFad se situe dans la capitale ougandaise, Kampala, dans laquelle le chef d’entreprise a installé des machines d’extraction. Les fibres sèchent ensuite au soleil puis servent à fabriquer divers accessoires comme des sets de table ou des paniers.

THE WORLD'S FIRST BANANA FIBER CANVAS SHOE produced in collaboration between TEXFAD (Uganda) and Umoja Africa (France) A combination of banana fiber and the famous Ugandan bark cloth makes the shoe elegant. https://t.co/KzyOnchHFR @GCICUganda @mtic_uganda @Tourismuganda pic.twitter.com/cgvqm51tMH

— Angarukamu Ronad (@Angarukamu) March 29, 2018