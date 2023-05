Récompensé au concours Lépine, ce piège à frelon asiatique fabriqué en France est modulaire et personnalisable

Vous ne pouvez pas ignorer qu’une menace extrême pèse sur nos abeilles, qu’elles soient domestiques ou solitaires. Nos chères abeilles, si importantes pour la biodiversité et pour la pollinisation, sont décimées par un redoutable prédateur, depuis quelques années. Il s’agit bien entendu du Vespa velutina, plus connu sous le nom de frelon asiatique. Apparu par hasard en 2004, caché dans une poterie venue de Chine, il a envahi la France et continue sa progression vers l’Europe de l’Est. En attendant qu’une vraie campagne de lutte soit instaurée au niveau national, il nous faut lutter avec les moyens dont nous disposons. Un piège efficace, financièrement très accessible et facile à utiliser ? Nous avons nommé l’Easy Trap, un piège de fabrication française, à ventilation mécanique et avec appât modulaire. Découverte.

La nécessité est mère de l’invention

« Nous avons eu l’idée de ce piège à cause de la prolifération du frelon asiatique dans le sud de la France, mon grand-père se faisait dévaster son verger et perdait de nombreuses récoltes. Ses voisins apiculteurs perdaient de nombreuses ruches également. En partenariat avec L’INRA et de nombreux apiculteurs, l’idée de créer Easy Trap nous est venu naturellement. », nous explique Nicolas Senlanne, Fondateur et Gérant de Easy Trap. Ce piège est conçu pour attraper les frelons, mais capture également les guêpes et les mouches. Il dispose de ce que l’on appelle une ventilation mécanique, soit deux entrées pour les insectes, situées à la fois en bas et en haut. La ventilation se trouve alors favorisée, comme la diffusion de l’appât qui se veut optimale. « Les autres pièges ont une seule entrée, souvent de petite taille, ce qui emprisonne les odeurs alors qu’elles peuvent servir à attirer les autres insectes. Nous avons augmenté de 300 % l’ouverture pour optimiser la diffusion des odeurs. C’est le seul piège qui possède une double entrée, supérieure et inférieure comme une ventilation naturelle », précise l’inventeur.

Le piège Easy Trap est fabriqué à partir de plastique traité contre les UV, un matériau totalement inodore spécialement choisi pour attirer efficacement les insectes. Ce même matériau vous assure aussi une utilisation sur plusieurs années, et vous évite de racheter de nouveaux pièges à chaque fois. Continuons dans la compréhension de son fonctionnement : combiné à l’inclinaison de ses parois, l’espace confiné à l’intérieur de la cloche empêche les insectes de s’échapper. Les frelons, les guêpes ou autres nuisibles ciblés par l’appât utilisé seront donc piégés à l’intérieur et tomberont dans le panier de récupération, où ils finiront leurs vies, noyés ! Le piège Easy Trap peut être posé ou suspendu selon vos besoins. Il est livré avec un trépied et des vis pour le fixer sur n’importe quelle surface. « Notre piège est le seul à pouvoir se poser et se fixer grâce à son pieds de fixation, il peut être installé sur des ruches, une table ou un autre support sans jamais se renverser. Il peut aussi se suspendre directement dans les arbres comme un piège classique », précise le gérant de l’entreprise.

Que veut dire un piège à appât modulaire ?

Concernant l’appât modulaire, cela signifie que le piège Easy Trap ne se limite pas à recevoir un seul type d’appât. D’ailleurs, il faut savoir que le piégeage de printemps, visant les reines fondatrices, se fait plutôt avec de l’appât sucré, tandis que l’appât d’été est à base de protéines. Les frelons ouvriers, ces « tueurs d’abeilles », se nourrissent de protéines contenues dans le thorax des abeilles qu’ils déciment. Le piège Easy Trap peut donc accueillir plusieurs appâts, en fonction des saisons de piégeage. Il peut aussi être utilisé pour le piégeage des mouches et des pucerons avec l’appât dédié. Sachez que l’appât est plus efficace après quelques utilisations, car les frelons asiatiques capturés dégagent des phéromones sexuelles qui vont attirer les autres frelons. C’est pourquoi il est toujours conseillé de laisser quelques frelons morts lors du changement de l’appât. « Le piège est économique et rapide à réamorcer, car on ne change pas l’appât à chaque fois, on vide seulement le panier de récupération des insectes contrairement à certains concurrents ou il faut renouveler l’appât chaque semaine. », explique le fondateur de la société.

Quels sont tous les avantages du piège Easy Trap ?

Easy Trap a choisi de produire ses pièges en France, et plus précisément dans l’Aveyron. Un choix qui permet aux clients de profiter de produits de haute qualité, mais aussi d’un suivi constant et d’un service après-vente disponible rapidement. De plus, en achetant Easy Trap, les clients contribuent à l’économie locale. L’entreprise offre également une garantie d’échange de deux ans en cas de casse. Easy Trap, c’est aussi une entreprise qui privilégie une matière composée à 30 % de plastique recyclé pour la fabrication de ses produits.

Les avantages du piège sont nombreux, à commencer par proposer un produit différent de ceux existants ! Grâce à sa ventilation mécanique naturelle, et à ses deux entrées, il offre 300 % d’espace supplémentaire. C’est aussi le seul piège à pouvoir accueillir deux types d’appâts simultanément : un appât solide et un appât liquide. Fixé ou suspendu, il se fond dans son environnement et reste discret aux yeux des autres, comme aux yeux des frelons qui s’y aventurent facilement. Il ne porte pas le nom de leurre écologique par hasard, puisqu’il n’utilise aucun insecticide, mais uniquement de l’appât ciblant les frelons asiatiques, les guêpes ou les mouches fruitières. C’est pour toutes ces qualités que le piège Easy Trap a été récompensé par deux médailles d’argent au concours Lépine Européen et International et lors du 17ᵉ prix de la TPE. « Notre piège a été sélectionné par de nombreuses communes, dont la principauté de Monaco qui l’a choisi après deux phases de tests, face à l’ensemble de nos concurrents », conclu Nicolas Senlanne.

Easy Trap propose également de personnaliser vos pièges

On l’a vu, certaines communes distribuent gratuitement des pièges à frelons asiatiques à leurs administrés. C’est plutôt original, mais Easy Trap propose la personnalisation du piège à frelon, qui devient un support de communication. Il peut aussi devenir le symbole d’un engagement pris par une commune ou une entreprise, qui souhaite publiquement lutter contre l’invasion des frelons asiatiques et la destruction programmée des abeilles. Retrouvez toutes les informations concernant la personnalisation des pièges Easy Trap.

Où acheter le piège Easy Trap ?

Le piège Esay Trap est disponible en deux couleurs, jaune et vert, à seulement 19,90 €. L’entreprise propose également des appâts composés d’ingrédients d’origine alimentaire, à partir de 16,90 € le bidon de 1 L.

Quelles sont les différentes conséquences de la prolifération des frelons asiatiques ?

Piéger le frelon asiatique devient un acte de civisme essentiel. Cependant, ce n’est pas exclusivement pour protéger les abeilles, bien que ce soit la principale motivation de tous les piégeurs. Il faut aussi savoir que le frelon asiatique est une menace pour les cultures proches des nids, qu’il décime aussi. De plus, le frelon asiatique peut représenter un danger potentiel pour l’homme en cas de piqûre. Le frelon asiatique n’attaque pas l’homme. En revanche, il peut piquer pour se défendre s’il se sent en danger ou s’il est dérangé. Le risque de piqûres multiples simultané est, lui, très dangereux pour l’homme. En effet, le venin injecté par le frelon entraîne potentiellement la mort, dans certains contextes, tel le cas des personnes allergiques.

L’approche par inadvertance d’un nid de frelons asiatiques, lors des promenades en forêt ou lors de tailles de haies, représente un réel danger pour l’homme. Il faut savoir que le frelon asiatique ne perd pas son dard lorsqu’il pique. Par conséquent, il peut piquer plusieurs fois. À l’heure actuelle, et bien que les scientifiques travaillent sur des pièges à phéromones sexuelles ou sur des traceurs qui pourraient mener aux nids, il n’existe aucun autre moyen de piéger ces redoutables prédateurs d’abeille. En vous équipant du piège Easy Trap, vous agissez pour le bien-être des abeilles, mais diminuez aussi le danger potentiel que le frelon asiatique représente pour l’homme. Avec un prix ultra-abordable, ce serait tout de même dommage de vous priver d’une bonne action, non ? Plus d’informations : easytrap.fr

Article Partenaire