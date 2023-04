Vignitus, le premier réseau social des passionnés de vin

La France est l’un des plus grands producteurs de vin* au monde et ce n’est pas réellement un scoop. Mais, lorsque l’on ne vit pas dans une région viticole, ou que l’on recherche un vin rare, une année particulière, ou un millésime, il n’est pas toujours évident de dénicher la perle rare. Nous connaissons tous certains réseaux sociaux qui permettent de vendre des vêtements d’occasion, mais nous savons beaucoup moins qu’un tel système existe pour les vins et spiritueux. Si vous ne connaissez pas encore Vignitus, sachez qu’il est le premier réseau social des passionnés de vin. Il permet aux amateurs de grands crus, ou de vins plus classiques d’acheter ou de vendre des vins entre professionnels et particuliers. L’achat et vente de vin se fait désormais en ligne, et l’on vous explique comment tout fonctionne.

Qui a inventé Vignitus ?

Si le monde des inventions vous passionne, le nom de Nicolas Senlanne ne vous sera peut-être pas inconnu. L’inventeur de l’application Vignitus, médaillée lors du dernier concours Lépine, est également le fondateur du site Ski Discount, et du piège à frelon asiatique Easy Trap, pour lequel il a été amplement récompensé. Nicolas Senlanne invente et innove dans différents domaines, très éclectiques, mais avec, à chaque fois, le succès à l’arrivée ! En décrochant la médaille d’argent au concours Lépine, l’inventeur de Vignitus, entend révolutionner la vie des amateurs de vins, avec une application inédite dans le monde de l’achat et vente de vin.

À qui s’adresse Vignitus ?

L’application Vignitus s’adresse à tous les amateurs de vins, qui cherchent un cru particulier pour un événement particulier. Mais, elle se destine par ailleurs aux sommeliers, restaurateurs ou collectionneurs, en quête de vins exceptionnels introuvables dans le circuit traditionnel. Elle offre aussi une possibilité assez inattendue à ceux qui hériteraient d’une cave phénoménale, et qui ne saurait qu’en faire. Vignitus a la particularité de proposer toutes sortes de cépages, à des prix aussi variés que de vins existants. On retrouve ainsi une bouteille de Villa Mon rêve domaine Gayda 2017 75 cl à 39 € ou un Pétrus 2010 Bordeaux Pomerol à 4 800 € ! Cette nouvelle plateforme est un amalgame d’un réseau social et d’un marketplace, où il est possible de s’abonner à certains membres, afin de suivre leurs actualités et d’être alertés des bouteilles mises en vente.

Sur un réseau social, on échange aussi !

Le principe d’un réseau social est aussi d’échanger entre les membres, et Vignitus ne déroge pas à cette règle de base. En effet, le site se dote d’un système de chat, qui permet d’échanger avec les membres. Le chat interne offre également l’opportunité aux acheteurs de proposer des prix inférieurs aux prix de vente. Parfois, il suffit d’une petite négociation d’enchères inversées pour obtenir un meilleur prix, et c’est tout à fait possible avec Vignitus. Rappelons que le site ne fixe pas les prix, mais que ce sont les vendeurs qui dictent leurs propres règles du jeu !

Comment cela fonctionne-t-il ?

La mise en vente et le téléchargement sont gratuits. Seule une commission est facturée à l’acheteur. Elle comprend toutes les sécurités disponibles, comprenant par exemple, la vérification via un algorithme de l’authenticité des bouteilles. Pour vendre une bouteille de vin, il suffit de renseigner les champs demandés et de fournir quelques photos de votre « trésor ». Ainsi, lorsqu’un acheteur est intéressé, il dispose de tous les renseignements dont il a besoin. Si nous reprenons l’exemple de notre Pétrus 2010, nous savons qu’il s’agit d’une bouteille de vin rouge de 75 cl, hébergée dans une cave naturelle enterrée. Nous apprenons également qu’elle n’est pas vendue dans sa caisse en bois d’origine, et si elle dispose ou non d’une capsule représentative de droit (CRD). Des éléments qui peuvent sembler futiles, mais qui renseigneront un acheteur potentiel prêt à dépenser des milliers d’euros pour un grand cru classé. En consultant la fiche des vins en vente, vous connaîtrez aussi le montant des frais de port, ainsi que le mode de livraison, et la quantité de bouteilles disponibles.

Quelles autres possibilités offrent Vignitus ?

Outre le fait de vendre et d’acheter du vin à des particuliers, des héritiers, ou des professionnels, Vignitus propose aussi plusieurs services. Ainsi, les membres disposent d’une gestion de cave, qui permet « en cas de cambriolage ou de succession de générer la valeur de la cote de votre cave afin de la soumettre aux services (gendarmerie, assurance…) ». Il est également possible d’acheter la cave complète d’un vendeur, en émettant une offre pour la totalité des bouteilles mises en vente.

Est-ce que l’on peut échanger des vins sur Vignitus ?

Sur Vignitus, tout est possible, à part d’y vendre de la nourriture ou des vins de contrefaçons évidemment. Cela veut dire que si vous souhaitez procéder à des échanges de vins, cela reste une option possible. Imaginons que vous désiriez acheter une bouteille qui a la même valeur marchande que l’une de vos bouteilles à la vente. Vous pourrez alors proposer au vendeur, un échange de bons procédés, ou plutôt de bonnes bouteilles ! Lors d’un échange, les frais de protection sont facturés à l’acheteur afin de sécuriser la transaction. Vignitus recommande par ailleurs de toujours procéder aux échanges sur la plateforme sécurisée, et se dégage de toutes responsabilités au cas où un échange aurait été effectué hors de la plateforme. Les grands crus ont parfois une valeur financière très élevée et peuvent attiser les convoitises de certains escrocs.

Quelles sont les sécurisations proposées par Vignitus ?

On vous l’a dit, certaines bouteilles de grands crus atteignent potentiellement des prix élevés. Vignitus met un point d’honneur à protéger les acheteurs, c’est la raison pour laquelle, une facturation pour frais de protection est appliquée. Les frais appliqués sont les suivants : 1 € par transaction et 8 % du prix de l’article incluant la TVA. Tout est transparent puisque le montrant de la protection acheteur, s’affichera au moment du règlement de la commande. Cette application créée par un passionné de vins, de nature, et d’inventions pourrait révolutionner ce marché très fermé qu’est celui de nos si bons vins français !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool, en France, est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.