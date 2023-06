CPack Backpack, ils inventent un sac à dos en liège pour transporter le vin à bonne température en toute sécurité

Lorsque nous sommes invités chez des amis, il est souvent de bon ton d’apporter une bouteille de vin*, pour accompagner le repas ou l’apéro. Si l’on choisit le vin blanc ou rosé, deux vins qui se dégustent frais, le plus évident étant d’opter pour une petite glacière ou une bouteille thermos. Toutefois, lorsqu’il s’agit de vin rouge, qui doit être dégusté à une température située entre 12 et 18 °C selon les vins, ce n’est pas toujours une mince affaire. Dans une glacière, il est trop froid et avec 30 °C de température extérieure en ce moment, sans protection, il est beaucoup trop chaud. Pour répondre à cette problématique et pouvoir déguster le vin que vous apportez avec vos amis, l’agence créative M&A a inventé un sac à dos ingénieux pour transporter vos bouteilles de vin à la température idéale. Son nom : « CPack Backpack ». Découverte.

Comment est née l’idée de cette invention ?

Le sac à dos, baptisé « CPack Backpack », a été spécialement imaginé pour répondre aux besoins d’un client de l’agence : la cave portugaise Casa de Cambres Douro. Son objectif était de permettre à trois bouteilles de vin de parcourir une longue distance de 96 km, le long de la Nacional 2, réputée pour ses délices culinaires. Un projet culturel aussi, qui raconte l’histoire de la route portugaise la plus emblématique. Cette route, c’est une expérience, une aventure. En effet, la conduite vous emmène à travers des paysages des plus étonnants, la route de la gastronomie et de la dégustation de vin… Un « monument » à découvrir, si vous visitez le Portugal.

« CPack Backpack », qu’est-ce que c’est ?

Ergonomie, fonctionnalité multiple, design irrévérencieux, il est impossible de rester indifférent. Plus que transporter des bouteilles, ce sac à dos ingénieux maintient la température. Fabriqué en liège, à partir de bouchons de vins recyclés, le liège est un isolant naturel, qui permet de maintenir les bouteilles de vin à une température idéale.

Il peut accueillir jusqu’à trois bouteilles de vin. Outre son ingéniosité, ce sac à dos insolite est également doté de deux anses en cuir et garantit qu’aucune goutte de vin ne sera perdue en route. Plus d’informations ? Rendez-vous sur macreativeagency.com.

Une autre invention idéale pour l’été, le CubiCool

Le CubiCool, présenté au concours Lépine 2016, est un objet innovant qui réinvente la façon de stocker et de maintenir au frais toutes sortes de liquide pendant au moins cinq heures. Il s’agit d’un porte-cubitainer polyvalent qui propose la possibilité d’y insérer un cubi de 3 l ou de 5 l de vin, de sangria ou même de remplir la poche « Apérobib » avec la boisson de votre choix. Son secret réside dans la combinaison astucieuse du bloc rafraîchissant fourni avec le CubiCool, de la mousse en polyéthylène et de la doublure en aluminium. Vous pouvez par ailleurs ajouter des pains de glace pour une fraîcheur encore plus intense. Grâce à sa conception pliable, le CubiCool peut être posé de manière stable au centre d’une table.

Il dispose également d’un pied amovible et escamotable, facilitant le service directement au verre, sans devoir se pencher sur le bord de la table pour atteindre le robinet du cubi. Mais ce n’est pas tout ! Le CubiCool est aussi doté d’un porte-gobelet intégré, proposant un espace pratique pour poser votre verre, ainsi que la possibilité d’accrocher jusqu’à six verres à pied. Tout est pensé pour vous simplifier la vie et concentrer tous vos besoins autour du CubiCool. Retrouvez tous les CubiCool sur le site officiel Cubicoolstore.com.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.