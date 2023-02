Biogaz Backpack : l’invention d’un sac à dos pour faciliter l’accès et démocratiser cette énergie verte

En Afrique, certaines localités sont encore privées d’électricité nécessaire pour l’éclairage, la cuisson, l’électroménager et le chauffage. Grâce à l’invention du « Biogaz Backpack », les ménages en difficulté peuvent facilement accéder à cette énergie renouvelable. En effet, ce dispositif innovant garantit un transport sans danger du biogaz depuis l’usine jusqu’au domicile du consommateur. L’inventeur de cet étrange sac à dos est le Dr Araya Asfaw, spécialiste en génie mécanique.

Comment le lancement de ce sac à dos biogaz s’est-il déroulé ?

Araya Asfaw a lancé son invention « Biogaz Backpack » en 2013 sur le marché éthiopien. Il a aussi eu l’occasion de le présenter au Forum Afrique 2013. Organisé une fois par an par le Ministère des Affaires étrangères, cet évènement réunit des investisseurs français en Afrique. En Éthiopie, la diffusion du sac à dos biogaz est assurée par le réseau HoA-REC/N (Horn of Africa Regional Environement Center and Network). Ce dernier établit des stratégies afin qu’une telle innovation puisse améliorer les conditions de vie de la population. En effet, l’objectif principal est de rendre plus accessible l’énergie propre et moins chère aux ménages ayant un faible revenu. Aujourd’hui, plusieurs autres pays africains peuvent profiter de cet étonnant contenant de biogaz en plastique.

Comment ce contenant de biogaz est-il fabriqué ?

Ce sac à dos biogaz possède une capacité de 1,2 m³. Une fois rempli, il pèse 4,4 kg et mesure 2 m de long pour 1,6 m de large. Son coût s’élève à 30 €. Ce dernier en forme d’oreiller ou de gros ballon est fabriqué à partir de polyéthylène et de tissu, deux matériaux souples et étanches au gaz. Il est équipé de deux sangles et d’une vanne à bille avec un raccord de tuyau. Son remplissage s’effectue par égalisation de pression avec tout type de digesteur de biogaz. Aucun risque de surpression n’est donc à craindre. De même, l’utilisation de ce contenant de biogaz est facile. Pour la cuisson, par exemple, il suffit de relier le sac au réchaud à biogaz via un tuyau flexible.

Qu’en est-il de la sécurité de ses utilisateurs ?

Le « Biogaz Backpack » est une solution de transport et de stockage de biogaz sécuritaire, testée par le TÜV. Les risques d’explosion sont réduits grâce à certaines conditions telles que :

la teneur élevée de CO₂ ininflammable dans ce combustible (30 à 60 %) ;

la quantité réduite de biogaz pouvant être stockée dans ce contenant ;

le caractère non pressurisé de ce type de gaz.

Ce sac à dos résiste à une pression externe maximale de 30 000 daN et à une pression interne maximale de cinq bars. En cas de contact avec un feu ouvert, il ne risque pas d’exploser. Notons que ce produit doit être installé à l’extérieur de la maison afin d’éviter les incidents liés à la fuite de gaz. C’est une technologie brevetée (B)energy et certifiée CE.

Quel est l’effet de cette innovation sur l’économie locale de certains villages ?

Le sac à dos biogaz permet de développer l’économie locale des villages ruraux sans réseau électrique. Les paysans peuvent vendre du substrat à l’usine de production de biogaz située à proximité de leur village. En contrepartie, ils bénéficient de l’énergie produite qui peut être transportée via le « Backpack Biogaz ». Auparavant, même s’il existe des producteurs de biogaz dans certaines localités, les habitants ne pouvaient pas réellement en profiter. En cause, il n’y avait pas encore un moyen efficace permettant aux particuliers d’emporter et de stocker ce gaz combustible. Par ailleurs, l’usage de biogaz limite la destruction des forêts, liée à la production du charbon de bois et à l’exploitation du bois de chauffage. Plus d’informations : be-nrg.com