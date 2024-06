Selartag, une invention qui va faire plaisir aux amateurs de grands crus et de bons vins

Je ne suis pas une amatrice de vin, et je n’ai aucune connaissance en millésimes, crus, cépages, etc. Ma grand-mère tenait, bien avant que je naisse, un café-restaurant dans un petit village, Vayres-sur-Essonne, exactement. Lors d’un rangement dans son actuelle maison, j’ai retrouvé un grand cahier avec des noms étranges : Château Margaux 1974, Merlot 1972 ou encore Bourgogne Aligoté. Derrière chaque nom de vin, une date de réception et une quantité. Elle m’a expliqué que cela était son registre de cave à vins, qui lui servait à savoir ce que sa cave contenait. Aujourd’hui, son travail de gestion de stock serait probablement facilité par une invention destinée aux cavistes et restaurateurs. Son nom : le Selartag, une application de gestion de stocks qui fonctionne grâce à une puce RFID. Présentation.

Selartag, de petites étiquettes RFID à coller sur les bouteilles

Hervé Lemaire, ancien cadre dirigeant chez Schneider Electric, est à l’origine de cette invention. Il n’a pas discuté avec ma grand-mère, mais avec deux sommeliers : Xavier Thuizat et David Biraud. Ces derniers cherchaient un moyen de gérer leurs stocks. L’inventeur s’est alors souvenu que dans sa vie professionnelle, il avait créé un système de gestion de stocks de pièces électriques produites par Schneider Electric. Désormais à la retraite, il a tenté de transposer ce système à la gestion de stocks de vin. L’idée est simple puisque l’invention consiste en une application, reliée à de petites étiquettes RFID, à coller sur les bouteilles.

Une application et 10 000 références de vin

Le système est très simple ! Encore une invention qui me fait dire : pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Peut-être parce que les puces RFID n’existaient pas encore, allez savoir ? Pour utiliser le Selartag, lors de l’entrée en stock des bouteilles, il suffit de coller une puce RFID sur la bouteille, puis de la relier à l’application. La base de données contient plus de 10 000 références de vin, ainsi, chaque bouteille peut être suivie, stockée et déstockée en quelques secondes. La gestion du stock est de cette façon facilitée, tout comme les dates limites de consommation, il existe certains vins qui se consomment plutôt jeunes et ne supportent pas le vieillissement.

De grands noms de la cuisine l’ont déjà adopté !

Xavier Thuizat a été le premier à le mettre en place dans sa cave, et ce n’est pas dans n’importe quelle cave, puisqu’il s’agit de celle du Crillon, l’un des plus beaux palaces parisiens. Le second est un autre grand nom de la cuisine française, M. Thierry Marx, chef étoilé au Guide Michelin et détenteur des « trois assiettes » du Guide Pudlo. David Biraud, l’un des instigateurs de cette invention, l’utilise aussi et il s’est confié dans les colonnes de La Revue des Vins de France. Voici ses mots : « c’est un gain de temps considérable. Lorsqu’on fait l’inventaire, on peut y passer plusieurs jours à plusieurs sommeliers, sans compter les contrôles de stock chaque semaine ».

De plus, Selartag permet aussi de connaître les vins, les tendances de consommation, et ainsi de faire évoluer sa carte, par exemple. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur le site officiel : selartag.com.