Comment planter (à l’infini) des pommes de terre qui ont déjà germé ?

Qui n’a jamais découvert, en fouillant dans un bac à légumes, une poignée de pommes de terre oubliées… et couvertes de germes ? Pour être honnête, ce truc m’arrive tout le temps, et je peste alors contre moi-même ! Quand les germes ne sont pas trop gros, je les retire et les consomme, mais souvent, elles finissent à la poubelle ! Je me suis ainsi interrogé sur la possibilité de replanter ces patates germées dans un sac à planter ou dans le jardin ! Eh oui, ces tubercules inattendus peuvent devenir de vrais plants de pommes de terre et vous offrir une belle récolte quelques mois plus tard. Mais, avant de vous lancer, mieux vaut connaître quelques règles essentielles pour maximiser vos chances de succès. Suivez le guide !

Toutes les pommes de terre germées peuvent-elles être plantées ?

La réponse est oui, mais pas n’importe comment ! Avant de foncer dans le jardin avec vos patates à sauver de la poubelle, un petit tri s’impose. Les pommes de terre bio sont les meilleures candidates, car elles n’ont pas été traitées avec des anti-germinatifs. Les pommes de terre classiques, quant à elles, ont souvent reçu un traitement pour retarder leur germination. Néanmoins, si la germination se fait, elles peuvent également finir au potager ! Petit conseil avant la plantation : évitez les pommes de terre présentant des traces de pourriture ou des germes trop longs et filandreux. L’idéal ? Des germes de 2 à 3 cm de long, bien trapus et verts. Si vos pommes de terre semblent prêtes, placez-les dans un endroit sec, lumineux et aéré à une température de 10 à 20 °C pendant quelques jours avant la mise en terre. Cela favorisera leur bon développement une fois plantées.

Quand et comment planter ses pommes de terre germées ?

Le bon timing, c’est la clé d’une récolte réussie ! Selon votre région, la plantation s’effectue entre février et mai, une fois les dernières gelées passées. Sinon, vous pouvez tenter le sac à planter, ou la plantation sous serre ! Pour planter vos pommes de terre germées, voici les étapes à suivre :

Préparez le sol : ameublissez-le en profondeur et, si besoin, ajoutez du compost ou un peu de sable pour un meilleur drainage.

Creusez des sillons de 10 à 15 cm de profondeur, en espaçant chaque rang de 60 cm.

Disposez vos pommes de terre germes vers le haut , avec 50 cm d’espace entre chaque tubercule.

, avec 50 cm d’espace entre chaque tubercule. Recouvrez de terre et arrosez généreusement pour bien humidifier le sol.

Avec ces quelques précautions, vos pommes de terre auront tout ce qu’il faut pour bien démarrer !

Récolte en vue : quelles conditions idéales pour une bonne pousse ?

Les pommes de terre adorent le soleil et un sol léger et bien drainé. Si votre sol est trop compact, pas de panique : un bon paillage aidera à garder l’humidité tout en limitant les mauvaises herbes. L’arrosage doit être régulier, mais modéré pour éviter de noyer les racines. En quelques semaines, les premières feuilles apparaîtront, et après trois à quatre mois, vous pourrez récolter vos propres pommes de terre maison !

Alors, plutôt que de voir vos pommes de terre du supermarché finir à la poubelle, pourquoi ne pas leur offrir une nouvelle vie dans votre potager ? Qui sait, peut-être deviendront-elles la base de vos prochaines frites maison ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .