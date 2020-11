Lyon : création de vergers urbains dans chaque arrondissement de la ville

Lors des dernières élections municipales, certaines villes ont élu des maires écologistes. La ville de Lyon fait partie de celles qui ont choisi une municipalité à majorité écologiste . Le maire, Grégory Doucet, vient de lancer un défi intéressant ! Entouré des différents maires d’arrondissement, la ville de Lyon veut apporter la biodiversité dans tous les arrondissements lyonnais.

Pour ce faire, elle compte doter la ville de vergers urbains. Et le premier a été inauguré dans le 8ème arrondissement, dans le square du 14eme régiment des zouaves en présence d’Olivier Berzane et de son adjoint Nicolas Husson, délégué à la biodiversité, la nature en ville et à la protection animale.

Qu’est-ce qu’un verger urbain ?

Un verger urbain c’est un concept qui rend la ville comestible. Ce concept est développé depuis 5 ans par l’association Vergers Urbains entre autres. Le but étant de rendre l’agriculture possible en ville, de mettre en valeur les quartiers et de faire participer les habitants à l’entretien… Et bien entendu de pouvoir profiter des récoltes en consommant localement.

Une action « nourricière »

Selon Nicolas Husson, ces vergers urbains sont tout sauf symboliques ! Il souhaite que les habitants prennent conscience que l’agriculture est à la portée de tous et qu’elle est possible même en ville. Faire de Lyon, une ville nourricière, c’est son but ultime. A termes, ce seront neuf vergers urbains qui verront le jour, près de jardins partagés ou d’écoles. Dès le premier trimestre 2021, les enfants pourront participer à des ateliers au sein des vergers urbains.

« La création de ces vergers permettra de transformer 5.000 m² d’espaces de gazon en autant d’espaces nourriciers et porteurs de biodiversité. Ce sont des arbres fruitiers identitaires de la région que sont plantés comme la pomme Reinette, la cerise Burlat, les poires Williams, pêches de vignes » explique le maire de Lyon Grégory Doucet.

🌿 Le square du 14e régiment de Zouaves, dans le quartier du Grand Trou (8e), abrite désormais un verger. Huit autres sortiront de terre d’ici à la fin de l’année. https://t.co/ynYDvEsVcT pic.twitter.com/TrPGncTt2C — Ville de Lyon (@villedelyon) November 26, 2020

Dans un futur proche, les lyonnais pourront donc déguster une délicieuse confiture de cerises faites avec celles de leur quartier… Mais au-delà de cela, les vergers urbains peuvent aussi permettre à des gens très modestes d’avoir accès à des fruits locaux, gratuitement…

Ou trouver les jardin potager de Lyon ?

Nous venons de créer une liste sur Google Map pour retrouver les jardins potager de la ville de Lyon.

1er arrondissement : jardin Bonin Magneval

2e arrondissement: rives de Saône, square Delfosse

3e arrondissement: rue Professeur Guillet, jardin Jacob Kaplan

4e arrondissement: parc Chazière

5e arrondissement: 87 rue du Commandant Charcot

6e arrondissement: 110 rue des Charmettes, square Descours

7e arrondissement: rue Marie-Madeleine Fourcade

9e arrondissement: montée de l’Observance.