Connaissez-vous l’astuce du sac de plantations pour cultiver facilement des légumes ?

L’année dernière, nous avions créé un petit potager au fond de notre terrain, mais il est clair que nous ne sommes pas jardiniers. Le potager est devenu un carré de terre entouré de grillage, puis nous l’avons libéré en le laissant revenir à son état originel : du gazon. Cette année, nous allons probablement tester une autre manière de cultiver, loin du piétinement de nos chiens : la culture en sacs. Une solution astucieuse qui permet de jardiner sans jardin et de récolter des légumes maison qui pourrait totalement nous convenir. J’imagine déjà ne plus avoir à me baisser pour planter, désherber, récolter, etc. Alors, la culture en sacs ? Comment cela fonctionne-t-il ? Explications.

La culture en sac une alternative aux pots

J’ai découvert cette technique un peu par hasard, en cherchant une alternative aux pots classiques qui prennent de la place et finissent par asphyxier les racines. Les sacs de plantations, eux, proposent aux plantes un espace aéré où elles peuvent développer un système racinaire dense et bien réparti. Résultat : une croissance harmonieuse et des légumes en pleine forme ! En plus, ces sacs sont souvent en feutre géotextile, une matière respirante et résistante, fabriquée à partir de matériaux recyclés. Pratique, écologique et efficace, que demander de plus ?

Quelles plantes cultiver en sac ?

Côté plantations, tout ou presque est possible. Sur ma terrasse, j’imagine très bien quelques aromatiques : basilic, thym et ciboulette. Mes plats n’en seront que plus savoureux ! Pour les soirées entre amis, j’opterai pour tomates cerises, qui affectionnent particulièrement ce type de plantation ! Elles se plaisent beaucoup dans les sacs, au soleil, arrosées avec précaution. Eh bien sûr, j’y planterai des fraises, le fruit préféré de ma fille ! Elles aussi se plaisent dans les sacs, protégées des voraces limaces ! En réalité, vous pouvez presque tout planter dans ses sacs, excepté les légumes lourds, comme les concombres, les courgettes ou les potirons, trop gros pour le contenant. L’astuce, c’est de bien choisir son sac : un petit pour les herbes, un moyen pour les légumes et un grand pour les plants aux racines profondes. Voici quelques astuces pour choisir le « bon sac à planter » :

Petits sacs (10-20 L) : parfaits pour les plantes aromatiques (ciboulette, thym, basilic …), les salades, les radis ou encore les fraises.

Sacs moyens (40 L) : idéaux pour les tomates, les poivrons, les courgettes et les aubergines.

Grands sacs avec tuteur : conçus pour les tomates cerise, les pois et autres plantes grimpantes.

L’expérience surprenante des pommes de terre en sac

Mais le vrai coup de cœur, c’est la culture des pommes de terre. En seulement quelques mois, avec un minimum d’effort, vous pouvez récolter une belle quantité de tubercules savoureux. Il suffit de déposer les plants dans un sac rempli de terre, d’arroser régulièrement et d’ajouter du terreau au fur et à mesure que la plante pousse. Quand le feuillage commence à jaunir, c’est le moment de récolter : il n’y a plus qu’à retourner le sac et récupérer les pommes de terre. Simple et ultra-satisfaisant ! Attention, pour les pommes de terre, choisissez un sac spécial, dotés de petites ouvertures, ils permettent une récolte facile sans avoir à retourner tout le sac.

Si vous pensiez que cultiver vos propres légumes en ville relevait du rêve inaccessible, détrompez-vous. La culture en sac est une solution parfaite pour avoir un potager maison, même sur un tout petit espace. Alors, prêt à tenter l’expérience ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

