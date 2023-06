La culture potagère hydroponique d’intérieur, une méthode révolutionnaire pour cultiver sans terre

Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter cultiver un petit potager. C’est une manière de consommer des fruits et légumes frais, de faire quelques économies sur le caddie de la semaine, et une certaine satisfaction lorsque l’on y parvient. Il existe différentes manières de cultiver, à commencer par la manière traditionnelle : en pleine terre. Cependant, les jardins hydroponiques sont de plus en plus appréciés, car ils permettent de cultiver, sans terre, et souvent à la verticale, pour un gain de place considérable. Et si vous ne possédez pas d’extérieur, ils s’adaptent aussi à la culture en intérieur. Vous vous demandez ce que c’est un jardin hydroponique ? Quelles plantes privilégier pour ce type de culture ? Et comment ça fonctionne ? On va tout vous expliquer.

Un jardin hydroponique, qu’est-ce que c’est ?

Le jardin hydroponique est une méthode de culture innovante qui permet de cultiver des plantes en utilisant uniquement de l’eau et des nutriments essentiels, sans recourir au sol traditionnel. C’est une technique qui gagne en popularité dans le domaine de l’agriculture urbaine et de la culture domestique. Dans un jardin hydroponique, les plantes sont cultivées dans un environnement contrôlé, où les racines sont immergées dans un système d’eau riche en nutriments. Ce système permet aux plantes de recevoir une alimentation optimale et de se développer de manière plus rapide et plus saine que dans un jardin traditionnel.

Dans ce type de culture, la terre est remplacée par de la fibre de coco, de la laine de roche, des billes d’argile, du sable ou de l’eau. L’hydroponie est une méthode de culture qui utilise une solution nutritive connue sous le nom d’engrais liquide, pour fournir aux plantes les nutriments et minéraux nécessaires à leur croissance, en remplacement du sol traditionnel. Cette technique permet de cultiver une large variété de plantes, incluant des légumes, des fruits, des herbes et des fleurs. Elle est largement utilisée dans le domaine du maraîchage, de l’horticulture et même pour créer des murs végétaux.

Que peut-on cultiver en hydroculture ?

Le jardin hydroponique peut être installé à l’extérieur et s’adapter à la lumière naturelle. Cependant, il doit être protégé de la pluie pour ne pas être inondé. L’hydroponie offre la possibilité de cultiver une large variété de plantes. Voici quelques exemples de cultures couramment réalisées en hydroponie :

Légumes verts à feuilles : des légumes verts tels que la laitue, les épinards, le chou frisé et la roquette poussent très bien en hydroponie. Leur système racinaire peu profond s’adapte parfaitement à ce mode de culture.

Légumes à fruits : des légumes comme les tomates, les poivrons, les concombres et les courges peuvent être cultivés avec succès en hydroponie. Ces plantes sont souvent cultivées sur des treillis ou des systèmes de support pour soutenir leurs fruits.

Herbes aromatiques : les herbes comme la menthe, le basilic, le persil, la coriandre et le thym se prêtent bien à la culture hydroponique. Elles poussent vite et peuvent être récoltées régulièrement pour une utilisation culinaire.

Fraises : les fraises sont une autre culture populaire en hydroponie. Elles sont souvent cultivées dans des systèmes en tour ou en gouttière. Ce qui facilite la récolte et permet une utilisation efficace de l’espace.

Fleurs : certaines fleurs comme les bégonias, les pétunias, les impatiens et les géraniums peuvent également être cultivées avec succès en hydroponie. Cela permet d’obtenir des fleurs de qualité et de prolonger leur période de floraison.

Pour les fraises et les fleurs, le résultat est souvent magnifique, avec une sorte de cascade colorée qui ajoute une superbe touche de couleurs à vos extérieurs. Cette liste n’est pas exhaustive. En effet, la plupart des végétaux peuvent s’adapter à l’hydroculture, tant que leurs besoins en nutriments et en lumière sont satisfaits.

Comment ça marche un jardin hydroponique ?

Le jardinage hydroponique est une méthode qui implique d’immerger les racines des plantes dans une solution nutritive diluée dans l’eau d’irrigation ou dans un bassin dans lequel les plantes flottent. La qualité de l’eau est essentielle, car elle remplace le rôle du sol comme substrat, fournissant les éléments minéraux nécessaires. Il est important que l’eau soit d’excellente qualité, sans calcaire et qu’elle soit changée régulièrement. Pour favoriser un bon drainage, on peut utiliser des matériaux tels que la fibre de coco, la perlite ou les billes d’argile. Une quantité suffisante de lumière est nécessaire pour permettre une photosynthèse optimale des plantes. Ainsi, lorsque les plantes sont cultivées en intérieur, l’utilisation de lampes de culture est indispensable pour obtenir des résultats homogènes et efficaces. Enfin, la circulation de l’air est importante pour éviter une humidité excessive et purifier l’environnement dans lequel les plantes évoluent.

Où acheter un jardin hydroponique ?

