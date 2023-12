Comment faire un absorbeur d’humidité de voiture fait maison ?

L’humidité est l’ennemie de votre logement, mais elle l’est aussi dans votre voiture. En effet, lorsque vous entrez dans votre voiture, par temps froid, une condensation se forme sur les vitres, vous obligeant à mettre le chauffage à fond pour la dissiper. Certains utilisent un chiffon pour enlever la buée, tandis que d’autres recourent à leurs mains, laissant de splendides traces sur le pare-brise. Ne vous avisez pas de conduire avec un pare-brise non dégagé, vous risquez un retrait de trois points sur le permis de conduire ainsi qu’une amende de 90 €. Il existe quelques astuces qui ne vous coûteront pas ce prix-là, mais qui vous éviteront des problèmes, voire des accidents. Découverte.

Astuce n° 1 : la litière pour chat et les chaussettes

Pour réaliser cet absorbeur d’humidité, il vous faut une vieille chaussette, de la litière pour chat et du ruban adhésif ou un élastique. Les chaussettes orphelines traînent partout et voici une manière d’en réutiliser quelques-unes. Prenez vos chaussettes et remplissez de litière pour chat la partie du pied. Fermez la chaussette avec du ruban adhésif ou un élastique bien serré. Déposez ensuite vos chaussettes à plusieurs endroits dans le véhicule. Normalement, la litière devrait absorber l’humidité et laisser vos vitres intactes. Pensez à changer régulièrement la litière pour passer l’hiver. Pour ce DIY, il est conseillé d’utiliser une litière classique et non une litière agglomérante.

Astuce n° 2 : le sel et les chaussettes

Eh oui, c’est une nouvelle idée pour utiliser vos chaussettes célibataires, mais vous pouvez aussi utiliser de petits sacs en tissu pour glisser du gros sel à l’intérieur. Pour l’humidité, c’est le même principe qu’avec la litière. De plus, en cas de chutes de neige ou de verglas, le sel pourra vous être utile. Cependant, attention ! Une fois humide, le sel se transforme en un composé qui peut être très destructeur pour vos sièges ou vos tapis. Il faudra veiller à ne pas en renverser à l’intérieur du véhicule.

Astuce n° 3 : le bicarbonate de soude

Vous pouvez aussi opter pour le bicarbonate de soude pour éliminer efficacement l’excès d’humidité dans votre voiture. Outre ses propriétés nettoyantes et désodorisantes, le bicarbonate de soude agit comme un absorbeur d’humidité naturel, procurant une solution économique et respectueuse de l’environnement. Il vous suffit de verser du bicarbonate de soude dans un bol ou de le conserver dans sa boîte, puis de l’ouvrir et de le placer dans un endroit visible de votre voiture.

Une fois toutes les portes et fenêtres fermées, le bicarbonate de soude absorbera progressivement l’excès d’humidité, dissipant ainsi les odeurs désagréables qui pourraient en résulter. Une solution simple, économique et écologique pour maintenir un environnement sec et frais dans votre véhicule.

Astuce n° 4 : les sachets de silice

Alors que la course aux cadeaux de Noël est en marche, vous allez trouver de petits sachets de silice dans vos colis, qui justement les protègent. Et s’ils sont glissés à l’intérieur, c’est exactement pour éviter que l’humidité ne vienne endommager la batterie d’un Smartphone ou de tout autre appareil. Ne les jetez pas, ils sont parfaits pour absorber l’humidité de votre habitacle. Il suffit de les disperser un peu partout à l’intérieur et de les jeter dès qu’ils commencent à gonfler.

Attention, ces petits sachets sont toxiques, éloignez-les des enfants et des animaux domestiques ! Vous trouverez aussi ces petits sachets à la vente sur Amazon, Darty ou Cdiscount. Avez-vous déjà essayé ces astuces ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .