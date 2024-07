Yawa, l’invention d’une machine qui extrait l’eau de l’air (300 l/jour) pour cultiver dans le désert

L’accès à l’eau potable est un enjeu de santé mondial ! Alors qu’en 2024, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, selon l’UNICEF, le réchauffement climatique engagé, ne devrait pas arranger la situation. Pour endiguer cet inquiétant phénomène, de nombreux inventeurs travaillent sur le sujet, et cherchent des solutions viables et peu onéreuses. Au Pérou, Max Hidalgo a inventé l’une des solutions qui utilise l’humidité de l’air pour la transformer en eau potable. Reconnu ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle (UFP), il œuvre chaque jour pour donner accès à l’eau potable au plus grand nombre. Et, pour lui, il y a urgence à réagir. En effet, dans moins de vingt ans, l’eau potable se fera encore plus rare, et touchera 33 pays dans le monde. Pour répondre à cette problématique, il a inventé Yawa, une technologie portable, multifonctionnelle et durable capable d’obtenir jusqu’à 300 litres d’eau par jour à partir de l’humidité et de la brume atmosphériques. Découverte.

De l’eau et du vent !

Max Hidalgo était encore étudiant à Lima (Pérou) quand il s’est intéressé à la qualité de l’eau d’un établissement public, El Chosica. Cette étude lui a permis d’apprendre que l’eau du réseau de Lima n’était pas potable, et que des camions-citernes livraient l’eau de consommation aux habitants. De plus, la gestion de l’eau potable, dans cette immense ville, est aussi un problème logistique de grande ampleur. À partir de ce constat, celui qui était encore un étudiant, a imaginé une solution qui pourrait fournir un accès à l’eau en tirant parti des ressources naturelles durables telles que l’humidité et les énergies renouvelables. L’idée de Yawa dont le nom provient de deux mots quechuas : « yaku » signifiant eau et « wayra » signifiant vent. Il fallait désormais concrétiser cette idée.

Jusqu’à 300 litres d’eau par jour

L’inventeur explique lui-même le fonctionnement dans une interview accordée au journal bbvaopenmind.com. « Yawa se distingue des technologies existantes par le mécanisme de collecte de l’eau, qui est basé sur le débit d’air, la pression et la température. De même, en raison de la polyvalence à mettre en œuvre dans différents endroits en profitant des énergies renouvelables ». Concrètement, Yawa fonctionne différemment d’un mécanisme de collecte d’eau, cette technologie est particulièrement adaptée pour les zones dans lesquelles l’accès à l’eau par les moyens conventionnels est limité ou inexistant. Le dispositif fonctionne grâce à une combinaison de flux d’air, de pression et de température pour extraire l’eau des brouillards atmosphériques. Grâce à sa conception portable et à l’utilisation de matériaux recyclés, Yawa peut produire jusqu’à 300 litres d’eau par jour, procurant une solution durable et écologique pour les communautés éloignées et les zones arides.

Un jeune inventeur maintes fois récompensé

Nous ignorons si l’invention de Max Hidalgo convaincra des industriels, prêts à investir pour aider l’humanité. Néanmoins, certaines organisations internationales n’ont pas attendu pour reconnaître l’utilité de Yawa. Cette invention a notamment reçu le prix des Jeunes Champions de la Terre 2020 des Nations Unies. Il est donc reconnu comme l’un des sept meilleurs scientifiques, ingénieurs, hommes d’affaires et activistes du monde entier. Cette invention nous semble tellement ingénieuse que l’on se demande, comme souvent, pourquoi elle n’est pas produite à très grande échelle ! À suivre, peut-être ? Que pensez-vous de cette invention ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .