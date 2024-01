Watercube 100, l’invention d’un générateur domestique capable de produire de l’eau à partir de l’air

L’entreprise technologique Genesis Systems, dont le siège se trouve à Tampa, en Floride, a été présente au salon CES 2024. Pour l’occasion, elle a présenté un générateur d’eau atmosphérique innovant qui pourrait aider à combattre le problème de pénurie d’eau potable qui sévit dans de nombreux pays. Selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2021, plus de 2 milliards de personnes vivaient dans des régions frappées par un stress hydrique. Une situation qui risque d’empirer au cours des prochaines années du fait du réchauffement climatique. À cela s’ajoute les nouveaux défis impliqués par l’augmentation de la population mondiale. Face à cette situation alarmante, Genesis Systems a mis au point le Watercube 100. Il s’agit d’un appareil conçu pour produire de l’eau potable en aspirant de l’air.

Un générateur d’eau atmosphérique pas comme les autres

Le concept exploité par l’entreprise américaine dirigée par le Dr David Stuckenberg n’est pas nouveau. En France, les entreprises ETT et WWS ont par exemple développé une machine capable de produire jusqu’à 4 000 litres d’eau potable par jour à partir de l’air. Le Watercube 100 se distingue toutefois des solutions concurrentes par le fait qu’il est compatible IoT. Autrement dit, il s’agit d’un générateur d’eau atmosphérique connecté. Grâce à une application dédiée, on peut surveiller la qualité et la quantité de l’eau disponible, et ce, en temps réel. L’appareil utilise la technologie Renewable Water from Air (RWA) de Genesis.

Couronné lors du Consumer electronics show

Lauréat du prix de l’innovation du CES 2024, le WaterCube 100 est capable de produire plus de 370 litres par jour. Selon Genesis, le dispositif fonctionne mieux lorsque l’humidité est égale ou supérieure à 35 %. Cela signifie qu’il peut être placé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La seule nécessité est de trouver un emplacement exposé à un courant d’air frais. Cette solution ingénieuse que nous propose la société floridienne se démarque également par son design élégant qui saura certainement impressionner les utilisateurs contemporains. Elle mesure 1,27 x 1,27 x 1,27 mètre. L’appareil fonctionne en 220V et consomme près de 100 kWh par jour.

Prix et disponibilité

Comme il s’agit d’un appareil connecté, son fabricant affirme avoir pris des mesures avancées pour prévenir tout acte de piratage. Grâce à sa capacité de production impressionnante, le Watercube 100 réduit la dépendance vis-à-vis des sources d’eau conventionnelles. De plus, il produit de l’eau pure de haute qualité grâce à des étapes de filtration qui surpassent les exigences établies par la National Science Foundation (NSF). Genesis prévoit de commercialiser son produit plus tard cette année au prix d’environ 18 000 € l’unité. À noter que le fabricant possède aussi un modèle capable de produire de l’eau potable pour un village entier (plus de 3700 litres par jour) : le Watercube 1000. Plus d’infos : genesissystems.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .