Dans le monde, une personne sur trois n’a pas la possibilité de bénéficier d’un accès à une source d’eau salubre, selon l’OMS. De plus, 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’approvisionnement en eau potable de qualité sûre. De plus, 4,2 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement sécurisés. Il faut savoir qu’environ trois milliards de personnes ne bénéficient pas des installations nécessaires pour se laver les mains. On comprend alors allègrement que l’accès à l’eau potable est un problème de santé publique mondiale, auquel tente de répondre les entreprises ETT et WWS (Water World Solutions). Ces deux entreprises ont, en effet, inventé une machine capable de produire de l’eau potable. Son nom : Eauxygen Two. Découverte.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

L’idée originelle vient de Michel Poyet, président de la société WWS (Water World Solutions) basée à Aix-en-Provence. En 2001, après les attentats meurtriers du 11 septembre aux États-Unis, une psychose naît et certains craignent que les réseaux d’eau soient pollués par les terroristes. Quant à WWS, partenaire de cette invention, c’est une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau. Ensemble, les deux entrepreneurs réfléchissent à une solution qui permettrait de produire de l’eau potable, totalement isolée des réseaux classiques. L’entreprise aixoise invente le procédé, mais doit trouver un industriel pour le mettre en pratique. Le chef d’entreprise prend alors contact avec ETT, installé dans le Finistère, et l’un de ses cadres, Christophe Marziou, pour concrétiser cette invention.

La machine Eauxygen Two, qu’est-ce que c’est ?

Le processus de fonctionnement de la machine commence par l’aspiration de l’air ambiant, qui passe ensuite devant un évaporateur. À ce stade, l’eau est présente dans l’air sous forme de vapeur, puis elle est condensée en gouttelettes qui se déposent sur l’évaporateur. Les gouttelettes obtenues sont ensuite redirigées vers un réservoir spécial, sécurisé et dénué de toute pollution. Dans ce réservoir, l’eau est ensuite soumise à un processus de traitement avancé qui garantit sa qualité exceptionnelle et sa sécurité pour la consommation humaine. Tous les éléments polluants qu’elle peut contenir sont alors éliminés pour obtenir une eau potable pure et saine. La véritable innovation de cette machine repose sur sa capacité à exploiter l’humidité naturelle présente dans l’air pour produire une source d’eau potable.

Quels sont les avantages de cette machine ?

Outre le fait qu’elle puisse être d’un grand secours dans les régions dénuées d’accès à l’eau potable, elle permet aussi d’assurer sa fourniture. En effet, selon les données des fabricants, elle serait capable de produire environ 70 l d’eau potable par heure, par un taux d’humidité de 55 % et pour des températures extérieures situées entre 20 et 35 °C. Par ailleurs, en optant pour ce dispositif, cela contribue également à l’écologie en réduisant l’utilisation d’emballages et de bouteilles en plastique. La machine, inventée par les deux Français, offre aussi une possibilité très simple d’obtenir de l’eau potable, car elle ne nécessite ni travaux ni outillage particulier. Enfin, cette machine dispose de quatre systèmes de traitement. Et si l’un des systèmes dysfonctionne, alors les trois autres prennent le relais pour préserver la qualité de l’eau produite. Comme l’indique le slogan de l’entreprise, l’eau qui sort de cette machine, c’est : zéro nitrate, zéro plomb, zéro fer, zéro herbicide, zéro pesticide, zéro chlore et zéro produit chimique.