L’eau potable est fondamentalement essentielle pour la santé et, plus généralement, pour la vie. Cependant, malgré les avancées réalisées, près de 2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une source d’eau potable en 2021, selon l’UNICEF. De plus, environ 2,3 milliards de personnes n’ont pas l’opportunité de se laver les mains à domicile avec de l’eau et du savon. Ces conditions entraînent des conséquences graves sur la santé de tous, particulièrement sur celle des enfants qui sont les plus touchés. Pour répondre à cette problématique, des ingénieurs tunisiens, avec Iheb Triki à leur tête, ont inventé le Kumulus-1, un générateur d’eau atmosphérique qui transforme l’humidité de l’air en eau potable. Découverte.

D’où leur est venue cette idée d’invention ?

L’idée initiale a germé dans l’esprit de ce jeune ingénieur tunisien lors d’un voyage avec ses amis dans le désert. Au réveil, il a remarqué que sa tente était recouverte d’une quantité impressionnante de rosée. Cette observation l’a frappé : « Le désert regorge d’eau », s’est-il exclamé. Dès lors, une question essentielle a émergé : « Comment capturer cette humidité pour produire de l’eau potable dans les régions qui en manquent ? », explique l’un des deux fondateurs de la start-up dans une interview accordée au journal Kapitalis. Diplômés de l’École polytechnique de Paris, Iheb Triki et son camarade de classe, Mohamed Ali Abid, ont fondé leur start-up Kumulus en 2021. En moins de deux ans, leur persévérance et leur passion ont donné naissance à un premier prototype du même nom.

Le Kumulus-1, qu’est-ce que c’est ?

Des ingénieurs tunisiens ont donc récemment inventé le Kumulus-1, un générateur d’eau atmosphérique révolutionnaire. Cette machine permet de transformer l’humidité de l’air en eau potable, offrant ainsi une solution durable à la pénurie d’eau potable qui touche de nombreuses régions du monde. Grâce à cette technologie, même les zones arides, comme le désert d’Afrique du Nord, peuvent désormais bénéficier d’une source d’eau potable sûre et stable.

Comment fonctionne le Kumulus-1 ?

Le Kumulus-1 reproduit le phénomène naturel de la rosée matinale. En captant l’humidité de l’air et en la condensant, la machine transforme l’humidité en eau potable. Un filtre de nettoyage élimine les polluants de l’air pour garantir la potabilité de l’eau produite. Cette innovation offre de multiples possibilités d’utilisation, que ce soit pour approvisionner en eau potable ou pour réduire la consommation de bouteilles en plastique dans les usines, les bureaux et les hôtels. Le Kumulus-1 est entièrement autonome et facile à transporter, à assembler et à entretenir.

Il fonctionne grâce à l’énergie solaire fournie par un panneau photovoltaïque intégré, ce qui en fait une solution écologique et économique. Cette machine compacte peut produire 20 à 30 l d’eau potable par jour, offrant ainsi une source d’eau fiable pour les communautés qui en ont le plus besoin. Bien que l’homologation par les autorités tunisiennes soit nécessaire avant sa mise en service, le Kumulus-1 représente un espoir concret pour résoudre le défi mondial de l’accès à l’eau potable.

Pourquoi cette invention est-elle révolutionnaire ?

Cette invention pourrait résoudre le problème de la pénurie d’eau potable dans certaines régions du monde. Grâce à cette machine, les zones arides, comme le désert d’Afrique du Nord, peuvent désormais avoir accès à une source d’eau potable sûre et stable. En plus de répondre aux besoins des écoles et des villages, Kumulus propose également cette technologie aux entreprises afin de réduire l’utilisation de bouteilles en plastique. Pour plus d’informations sur le Kumulus-1, visitez le site kumuluswater.com et découvrez comment cette technologie révolutionnaire peut changer la donne dans la lutte contre la crise mondiale de l’eau.