KarmWater : cette station balnéaire possède sa propre unité de dessalement d’eau de mer solaire

L’eau est un élément vital, une ressource au centre de tout. Les ressources disponibles sont malheureusement soumises à de fortes pressions en raison de la croissance rapide de la population mondiale, des besoins des industries et du secteur agricole. Sans parler de l’assèchement des lacs et des rivières causé par le réchauffement climatique. En France, les eaux utilisées proviennent principalement des « eaux de surface », des fleuves et des rivières, mais également des lacs (82 %, soit environ 26 milliards de m3), explique le ministère de la Transition Écologique. Ce qui n’empêche pas la sécheresse de s’intensifier d’année en année…

En Égypte (recouvert à 97 % de désert), l’accès à l’eau potable est une lutte quotidienne, ce qui oblige le pays à se tourner vers d’autres solutions, comme la dessalination de l’eau de mer. Produire de l’eau potable à partir de l’eau de mer est devenu aujourd’hui un défi majeur pour nos sociétés. Les énergies renouvelables devenant plus accessibles et plus abordables, une partie de cette production pourrait être utilisée pour le dessalement de l’eau de mer et heureusement, certaines entreprises proposent d’ores et déjà des solutions pour y parvenir.

De l’eau douce pour répondre aux besoins d’un complexe hôtelier

En Égypte, l’entreprise KarmWater a construit une usine de dessalement au sein de la station balnéaire Marsa Alam située au bord de la mer Rouge. L’infrastructure a été inaugurée en mai 2023 après près de deux ans de travaux. Elle a été créée pour combler les besoins en eau douce du complexe hôtelier Marsa Shara Resort tout au long de l’année. L’eau potable produite par l’usine de dessalement sert à répondre aux besoins des clients de la station balnéaire, et à arroser les espaces verts du site.

De l’eau douce à moindre coût

L’infrastructure est capable de produire jusqu’à 200 m³ d’eau douce par jour, ce qui couvre 100 % des besoins journaliers du complexe. De plus, selon KarmWater, le concept permet au Marsa Shagra Resort de réaliser des économies, car l’eau produite est 25 % moins chère en comparaison avec le prix du m3 sur le marché. Cette baisse des coûts est en partie rendue possible par le recours à l’énergie renouvelable pour alimenter le processus. Actuellement, 30 % de l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’unité de dessalement est fournie par des panneaux solaires. Les responsables du site ont l’intention de porter cette proportion à 100 % durant la prochaine décennie.

Un meilleur taux de salinité

Il s’avère que l’eau provenant de l’installation de Marsa Alam a un taux de salinité bien meilleur par rapport aux sources conventionnelles existant dans le gouvernorat de la mer Rouge. KarmWater est une entreprise appartenant à KarmSolar, qui œuvre dans le secteur de l’énergie solaire. La construction de l’usine de dessalement du Marsa Shagra Resort s’inscrit dans la volonté du groupe de mettre en œuvre des technologies neutres en carbone pour contribuer au bien-être de la population. Plus d’infos : karmsolar.com. Que pensez-vous de cette technologie de dessalement de l’eau de mer ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .