Les dômes Helio Water qui transforment l’eau de mer en eau potable à la Seyne-Sur-Mer y resteront 6 mois de plus

En mai 2022 et février 2023, nous vous présentions un nouveau concept, Helio Water, un dôme ingénieux, qui transforme l’eau de mer, ou l’eau souillée en eau potable. Destiné aux 20 % de la population mondiale qui n’a pas accès à l’eau potable. Après un projet à Madagascar, l’entreprise basée à Six-Fours-Les-Plages (83), a déployé son invention à La-Seyne-Sur-Mer (83). Ce système qui reproduit le cycle de l’eau grâce à un système d’évaporation des eaux salines ou souillées pourrait aussi permettre aux villes qui s’en équipent de préserver la ressource en eau potable. Depuis peu de temps, Helio Water est aussi disponible pour les particuliers, au prix de 8 490 € et permet de traiter 10 litres d’eau par module et par jour. Découverte.

Helio Water qu’est-ce que c’est ?

L’élément clé de ce système est son utilisation exclusive de l’énergie solaire, une ressource inépuisable et gratuite. Cette technologie autonome et durable se révèle particulièrement cruciale dans des contextes humanitaires ou lors de catastrophes où l’accès à de l’eau potable est vitale pour prévenir des maladies et la déshydratation, notamment chez les enfants. Helio Water est conçu pour être facilement transportable, se présentant dans une simple caisse. De plus, son installation ne nécessite pas de connaissances particulières. Son fonctionnement est fondé sur une méthode de distillation et de minéralisation, assurant la qualité de l’eau produite. Enfin, un module de seulement un mètre cube peut générer jusqu’à 10 litres d’eau potable par jour, soulignant ainsi son potentiel impressionnant. Rappelons qu’Helio Water avait attiré l’attention lors de l’émission télévisée « Qui veut être mon associé ? » sur M6, permettant à Thierry Carlin, PDG de Marine Tech, de lever 1 million d’euros, la plus grande somme récoltée lors de la 3ᵉ saison de l’émission.

Helio Water comment cela fonctionne-t-il ?

Le concept novateur d’Helio Water réside dans sa capacité à révolutionner le cycle naturel de l’eau en imitant les processus constants que notre planète a toujours utilisés : l’évaporation, la condensation et la minéralisation. Concrètement, Helio Water prend la forme d’un globe divisé en deux parties par un filtre spécialisé. Ce système peut traiter de l’eau de mer ou d’autres sources non potables en la pompant directement depuis sa source d’origine. Ensuite, cette eau est dirigée vers le sommet du globe, où elle s’évapore naturellement grâce à l’énergie solaire.

Les gouttelettes ainsi formées se condensent sur les parois internes du globe, puis redescendent à travers le filtre, pour finalement être stockées dans le réservoir inférieur. Ce réservoir est directement connecté à une sortie permettant d’obtenir de l’eau potable de haute qualité. L’ensemble du processus est alimenté exclusivement par l’énergie solaire. Ce qui en fait une solution autonome, écologique et économique d’une importance capitale pour des projets humanitaires et des situations d’urgence où l’accès à de l’eau potable est essentiel pour la santé et la survie.

Helio Water, disponible à la Seyne-sur-Mer (83)

La Mairie de La-Seyne-sur-Mer, avait annoncé avec fierté l’installation d’une station Helio Water, une ferme autonome de production d’eau potable sur le parc de la Navale. La ville est reconnue comme le premier port scientifique d’Europe et un hub d’innovation et de recherche. Sa première édile, Nathalie Bicais, était très enthousiaste à l’idée d’accueillir Helio Water, comme elle nous le confiait dans un communiqué de presse. La ville du Var ne manque évidemment pas d’eau potable, mais s’offre l’opportunité de réduire sa consommation grâce à Helio Water.

L’installation qui devait être éphémère et demeurer seulement 90 jours dans la ville, y restera six mois de plus (au minimum) à la demande de son inventeur. D’autres villes suivront-elles le même chemin ? À suivre… Pour en savoir plus, rendez-vous sur heliowater.fr. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .