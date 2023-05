Solar2Water, l’invention d’un panneau solaire qui produit de l’eau potable à partir de l’air, de jour comme de nuit

Le problème d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène touche une personne sur trois dans le monde, selon les Nations Unies. Avec le réchauffement climatique, les guerres et la forte croissance démographique dans certaines régions, cette situation peut empirer davantage. Par conséquent, plusieurs communautés sont exposées à des maladies hydriques. Plus de 800 000 personnes décèdent d’ailleurs chaque année à cause seulement de la diarrhée. En partant de ces observations, des scientifiques britanniques ont inventé la solution « Solar2Water », capable de produire de l’eau potable à partir de l’humidité de l’air et de l’énergie photovoltaïque. Comment fonctionne ce système ? À qui s’adresse-t-il ? Quelle est sa capacité ? Nous vous invitons à mieux le connaître à travers cette rubrique.

Le principe de fonctionnement de cette nouvelle technologie

Muhammad Wakil Shahzad, professeur adjoint au département d’ingénierie mécanique et de construction de Northumbria, travaille ces dix dernières années sur la création des solutions innovantes pour lutter contre la pénurie d’eau. Le Solar2Water est notamment le dernier projet qu’il a mis au point avec une équipe de recherche de l’université. Ce dispositif est alimenté par deux panneaux solaires photovoltaïques. Aucune formation ni outil spécifique ne sont requis pour le configurer et le mettre en marche. Il peut fonctionner de jour comme de nuit grâce à un système de stockage d’énergie.

Cette solution est plus performante que les générateurs d’eau atmosphériques traditionnels, affirme ses concepteurs. En effet, elle est en mesure de générer une quantité d’eau potable constante, quel que soit le taux d’humidité de l’air extérieur. En employant la même quantité d’énergie, sa production est deux fois plus élevée que celle d’un modèle conventionnel. De plus, ce dispositif robuste et résistant peut s’adapter à tous les environnements. Il peut être déployé dans les communautés isolées, les zones sinistrées, les camps de réfugiés, les hôpitaux ruraux, les camps militaires, etc. Il fonctionne sans avoir besoin d’un plan d’eau.

L’objectif principal de cette équipe de recherche

Le professeur Shahzad et ses collègues ont conçu ce générateur d’eau potable autonome afin d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, dont l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. Cette technologie durable s’adresse surtout à des zones sous-développées, éloignées et non côtières. Ces dernières ne bénéficient d’aucune connexion au réseau d’approvisionnement en eau. Dans ces communautés isolées, les femmes sont contraintes de chercher de l’eau quotidiennement à de nombreux kilomètres de leur village. Mais en disposant de ce nouveau système, elles accèderont à de l’eau propre et saine sans se déplacer. Elles pourraient ainsi éviter de perdre du temps pour ce type de corvée et réaliser des activités à plus forte valeur ajoutée.

Le développement de cette technologie, où en est-il actuellement ?

Ces chercheurs ont reçu un financement initial de la part de l’Université de Northumbria pour la démonstration du concept Solar2Water. Le développement du prototype en laboratoire a été un succès. Ce qui leur a permis d’obtenir un financement pour la preuve de concept (POC) de Northern Accelerator. Ils prévoient aujourd’hui de créer une entreprise dérivée de l’université, qui assurera la production de masse et la commercialisation de cette innovation. Concernant la capacité de production de ce système, elle est comprise entre 15 et 20 l d’eau par jour. Mais l’équipe envisage de la faire accroître jusqu’à 50 l afin de répondre aux besoins d’une petite communauté composée d’environ dix foyers. Plus d’informations : Northumbria.ac.uk