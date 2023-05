Source, l’invention d’un panneau solaire innovant qui produit de l’eau potable à partir de l’air

Un dispositif capable de produire de l’eau potable uniquement avec de l’air et les rayons du soleil relève-t-il de la science-fiction ? Cette technologie, aussi étonnante qu’elle puisse paraitre, semble être une réalité grâce aux hydro-panneaux inventés par la start-up américaine Zero Mass Water. Un concept innovant qui consiste à récupérer de l’eau directement dans l’atmosphère lorsque celle-ci est encore sous la forme de vapeur. L’eau présente dans l’air autour des panneaux est captée, recueillie et condensée pour devenir de l’eau potable. Voyons en détail comment fonctionne cette invention.

Comment fonctionne le panneau Source ?

Le système de Zero Mass Water se fonde sur des panneaux conçus à partir de nanomatériaux. Ces panneaux hydrauliques solaires provoquent et recueillent l’humidité de l’air sur un matériau hygroscopique. Ce dernier va passivement condenser cette vapeur avant de la transformer en eau potable qui sera, à son tour, stockée dans un réservoir de 30 l. Ce ne sont pas moins de 4 à 10 l d’eau qui sont susceptibles d’être produits au quotidien par ce système, explique l’entreprise. Mais comme tous les dispositifs solaires, le rendement dépendra de la quantité de lumière captée par le système, ainsi que le taux d’humidité présent dans l’air. Enfin, l’entreprise ajoute du magnésium et du calcium à l’eau, afin de la minéraliser et de la rendre 100 % potable pour l’organisme.

Mais peut-on réellement s’y fier ? La pollution présente dans l’air ne risque-t-elle pas de se retrouver dans cette eau ? Face à ces questions tout à fait légitimes, le concepteur se veut rassurant. Il promet que le système ne “capte que l’eau pure” dans son réservoir. En effet, les matériaux hygroscopiques cités plus haut n’absorbent que les molécules d’eau, laissant en traîne les impuretés. L’adduction de cette eau potable vers n’importe quel endroit de la maison est donc possible une fois les réservoirs remplis, affirme l’inventeur.

Quel est l’enjeu écologique ?

Se raréfiant de jour en jour comme nous le prouve la sécheresse en France actuellement, l’eau porte plus que jamais son nom d’or bleu. Le manque d’eau affecte un peu moins de la moitié de la population mondiale et son insalubrité cause annuellement un million de décès par an. De malheureuses données qui prouvent que ce fléau sévit encore à grande échelle aujourd’hui. Cet innovant système de récupération d’eau tombe ainsi à pic, pour pallier cette problématique. Sachez également que les précipitations, les océans ainsi que tous les types d’eau naturelle à du globe laissent échapper de la vapeur d’eau, constituant 95 % de notre atmosphère. Zero Mass Water est sans doute une des solutions qui nous permettront d’économiser efficacement de l’eau pour faire face aux éventuelles restrictions. Par ailleurs, elle contribue indirectement à réduire notre consommation de bouteille en plastique et l’énergie nécessaire pour les fabriquer.

À quel prix et pour qui est destiné Zero Mass Water ?

Entièrement autonome en électricité, ce système durable et hors réseau peut être installé absolument de partout. Il pourrait ainsi aider des communautés en créant leur source d’énergie durable, même si ces dernières se trouvent dans des lieux où règnent le manque d’eau et l’insalubrité. À l’origine, ce dispositif était réservé aux hôtels et aux entreprises, ainsi qu’aux organisations internationales soutenant les zones frappées par des catastrophes naturelles. Aujourd’hui, Zero Mass Water dessert également les particuliers avec un modèle résidentiel pas plus grand que la moitié d’un panneau classique. Ce dernier-né de la marque a un rendement quotidien d’environ six bouteilles d’eau potables par jour moyennant une somme de 2 950 $ (2 700 €). Plus d’informations : source.co