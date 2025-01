Lumioo, un tracker pour panneaux solaires qui promet 70 % de production supplémentaire

L’optimisation de l’efficacité de conversion des panneaux photovoltaïques est importante pour mieux tirer parti de l’énergie solaire qui, rappelons-le, est une énergie renouvelable. Le tracker solaire Lumioo, de fabrication française, se présente comme une solution pouvant aider à atteindre cet objectif. Il s’agit d’un système photovoltaïque de nouvelle génération qui s’adresse principalement aux particuliers. Il a pour but de maximiser la production d’énergie solaire afin de favoriser l’autoconsommation. Pour ce faire, il met l’accent sur l’efficacité et la praticité. À cela s’ajoute un design élégant qui lui permet de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel jardin.

Un GPS pour une meilleure précision

Pour rappel, un tracker solaire est un dispositif qui suit la course du Soleil. Avec sa solution innovante, Lumioo permet à ses clients d’avoir une installation photovoltaïque qui bénéficie d’une exposition optimale à la lumière du Soleil tout au long de la journée. Le suiveur solaire made in France est équipé d’un système de motorisation à deux axes et d’un GPS qui ajustent automatiquement la position et l’angle d’inclinaison des panneaux solaires. En parlant de cela, sachez que le produit comporte quatre modules qui promettent une production annuelle comparable à celle d’une installation fixe dotée de 8 à 10 panneaux.

Une production accrue

Concrètement, le tracker solaire Lumioo serait capable de générer jusqu’à 3 797 kWh d’électricité verte par an. Les quatre panneaux prévus ont chacun une puissance de sortie de 370 Wc (soit un total de 1 780 Wc) et couvrent une surface de 7,2 m². D’après son développeur, le produit est le fruit de plusieurs années de développement. Il garantit des performances linéaires tout au long de l’année. Les modules solaires sont d’ailleurs assortis d’une garantie de performance linéaire de 30 ans et d’une garantie-produit de 25 ans. Après 30 ans d’utilisation, ils sont censés conserver au moins 90,5 % de leur capacité initiale.

Prix et disponibilité

Pour couronner le tout, le tracker solaire est livré avec un onduleur de 2 kW et une application mobile dédiée qui permet de surveiller la production ainsi que la consommation. Son rendement élevé aide à réduire les dépenses en matière d’énergie, d’autant plus qu’il ne nécessite que très peu d’entretien. Il bénéficie notamment d’une fonction de mise à plat qui assure l’autonettoyage des modules avec les gouttes d’eau déposées par la rosée.

Le tracker solaire Lumioo est disponible en vente sur le site web de l’entreprise au prix de 11 850 € TTC (montage et installation compris). La livraison est offerte. Il est également accessible via une offre de financement qui coûte 99 €/mois pendant 180 mois. Plus d’infos : lumioo.com. Une alternative aux installations de toiture pour produire et autoconsommer son énergie solaire, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .