« Jusqu’à 40 % d’énergie en plus », le tracker solaire ECO-WORTHY est à seulement 398 €

Les économies d’énergie sont un peu notre leitmotiv, à tous ! Comment contrer les augmentations des prix de l’électricité, ou du gaz, auxquelles nous sommes confrontés chaque année, ou presque ? Et comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles contribuant au réchauffement climatique ? La solution que de nombreux foyers choisissent est l’installation de panneaux solaires, au sol, sans besoin d’autorisations spéciales, pour disposer d’une petite centrale solaire dans leur jardin. Le problème de ces panneaux étant qu’ils ne sont pas toujours orientés de manière optimale. Alors que diriez-vous de maximiser ce rendement sans ajouter de nouveaux panneaux ? C’est là qu’intervient le tracker solaire ! En permettant aux panneaux de suivre la trajectoire du soleil tout au long de la journée, un tracker solaire peut augmenter la production d’électricité de 40 %. Et, bonne nouvelle : l’ECO-WORTHY tracker solaire est actuellement en promotion à 398 €* au lieu de 459 €, soit une réduction de 13 %. Un bon plan à ne pas rater pour booster votre autoconsommation énergétique ! Présentation.

Présentation du tracker solaire ECO-WORTHY

Le tracker solaire ECO-WORTHY est une solution astucieuse pour optimiser votre installation photovoltaïque. Grâce à son système de suivi à deux axes, il oriente vos panneaux en fonction du soleil, leur permettant de capter un maximum de lumière du matin jusqu’au soir. Pour ce faire, il dispose d’une capacité de rotation à 270°, et ajuste continuellement l’angle d’exposition des panneaux pour capter l’énergie des côtés nord, sud, est et ouest. Il est conçu pour accueillir jusqu’à six panneaux de 195 W, et son mécanisme intelligent garantit que votre installation fonctionne de manière optimale, quelles que soient les conditions météorologiques. En d’autres termes, le moindre rayon de soleil est capté pour engranger de l’électricité, notamment si ces derniers sont reliés à une batterie résidentielle.

Installation et caractéristiques techniques

L’installation du tracker solaire ECO-WORTHY est relativement simple, à condition d’avoir un espace suffisant. Il requiert une surface au sol de 314,2 × 30,5 cm et une hauteur de 3,93 m, ce qui le rend parfaitement adapté aux jardins, champs, fermes et toits plats. Côté robustesse, l’ECO-WORTHY est conçu en métal et bénéficie d’une excellente résistance aux intempéries. Il est équipé d’un capteur de vitesse du vent : en cas de rafales trop fortes, le tracker ajuste automatiquement l’angle des panneaux pour éviter tout dommage. Même en cas d’ouragan ou de tempête, son socle fixé avec des vis à expansion garantit un ancrage solide au sol. Enfin, pour s’adapter à différents modèles de panneaux, il propose une longueur de barre transversale de 2 900 mm et une largeur de 1 000 mm, avec une tige d’entraînement de 1500 N.

De l’utilité d’un tracker solaire

Pourquoi se contenter d’une production solaire fixe quand on peut capter beaucoup plus d’énergie en suivant la course du soleil ? Avec un tracker solaire, fini les panneaux statiques qui ne captent efficacement que quelques heures par jour ! Grâce à son système motorisé, le tracker oriente automatiquement vos panneaux pour les exposer le plus longtemps possible aux rayons du soleil. Le résultat ? Une augmentation de la production d’électricité de 40 % par rapport à une installation classique.

