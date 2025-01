L’excellent système de suivi solaire ECO-WORTHY (noté 4,5/5) passe sous la barre des 400 €

Le Soleil n’est pas très présent en ce moment, et si vous possédez des panneaux solaires de jardin, la production se fait plutôt médiocre ! Si, comme moi, vous êtes passionné par les solutions énergétiques durables et que chaque rayon de soleil compte, le support panneau solaire tracker ECO-WORTHY va très vite devenir votre nouvel allié. Avec lui, la production est continuellement optimisée afin que vos panneaux suivent la course du Soleil. Pourquoi je vous en parle en janvier ? Eh bien, parce que ce bijou technologique, capable d’augmenter la production d’électricité photovoltaïque jusqu’à 40 %, est un incontournable pour optimiser vos panneaux solaires. Et, la cerise sur le gâteau ? Son prix, qui fond littéralement au soleil grâce à une remise exceptionnelle, est à 399 € remises déduites ! Je vous explique tout, suivez-moi.

Une technologie astucieuse pour une production maximale

Je pense sincèrement que ce sera mon prochain achat pour le printemps, afin de produire l’électricité nécessaire à l’alimentation de mon abri de jardin. Avec son système de rotation à 270° et son capteur solaire ultra-sensible, le support tracker ECO-WORTHY ajuste automatiquement l’angle des panneaux pour capter chaque rayon du soleil, du matin jusqu’au soir. Résultat ? Une production d’énergie jusqu’à 40 % supérieure par rapport à une installation fixe. Que ce soit pour votre toit, votre jardin ou même un balcon spacieux, ce tracker s’adapte parfaitement. Ses dimensions de 2,9 × 2,9 × 2,9 mètres et sa structure robuste en métal garantissent une stabilité optimale, même lorsque le vent se lève. Car oui, ce support est doté d’un capteur de vitesse du vent qui ajuste automatiquement l’angle pour résister aux rafales. Malin, non ?

Un investissement intelligent, à prix réduit

Comment vous dire qu’un prix aussi bas ne se représentera probablement pas de sitôt ? On ne va pas se mentir, investir dans une technologie solaire performante représente un certain coût. Mais, aujourd’hui, le tracker solaire ECO-WORTHY s’affiche avec une offre qu’il serait dommage de laisser passer. Son prix initial de 499,99 € a déjà fondu à 399,99 € grâce au coupon de réduction de 100 €. Une belle économie pour un produit aussi performant. Attention toutefois, ce coupon est valable jusqu’au vendredi 31 janvier 2025, et les stocks sont limités.

Un montage simple pour un résultat épatant

Côté installation, pas besoin d’être un ingénieur solaire pour s’en sortir. Le support est conçu pour accueillir jusqu’à 6 panneaux ECO-WORTHY de 195 W, mais il reste compatible avec d’autres modèles de panneaux. Sa structure bien pensée, avec des barres transversales robustes et des tiges d’entraînement puissantes, assure une installation sécurisée et durable.

Il suffit d’une surface au sol de 314,2 × 30,5 cm et d’une hauteur de 3,93 m pour le positionner parfaitement. Que ce soit sur un toit plat, dans un champ ou dans une cour, le tracker s’adapte à votre espace. Alors, prêt à maximiser votre production solaire et à profiter de cette offre exceptionnelle ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ECO-WORTHY Support Panneau Solaire Tracker Solaire Fixation Panneau Solaire pour Toit, Balcons, Jardin, Maison, Support de suivi à deux axes 40 % de puissance en plus Rotation à 270 ° : avec un entraînement à 2 axes et un capteur solaire sensible, le tracker solaire peut pivoter à 270 ° et concevoir les panneaux pour absorber la lumière du soleil des côtés... Meilleure Vente n° 1