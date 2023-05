Éole Water : l’invention (oubliée) d’une éolienne qui produit de l’eau potable

Après le panneau solaire qui produit de l’eau, voici une invention qui utilise le vent et une éolienne pour extraire de l’eau à partir de l’air. Une idée porteuse qui avait germé dans l’esprit des fondateurs de l’entreprise Éole Water, avec la WMS1000. Il s’agit d’une unité autonome qui est une éolienne capable de produire de l’eau grâce au vent. Aujourd’hui, ni l’entreprise ni le projet qu’elle menait n’existent plus. Pourtant, ce procédé semblait intéressant, notamment pour produire de l’eau potable dans les endroits du monde, où elle est difficilement accessible. Retour sur cette invention oubliée et non développée qui, toutefois, nous paraît assez intelligente. Découverte.

Qui était Éole Water, et quel était leur concept ?

Éole Water est une entreprise française fondée à Sainte-Tulle (04) par Marc Parent. Cette société était spécialisée dans le développement et la fabrication d’éoliennes capables de produire de l’eau potable à partir de l’humidité atmosphérique. Denommé WMS1000, le produit de l’entreprise est une unité autonome qui combine une éolienne avec un condenseur et un système de traitement de l’eau. Le WMS1000 utilise l’énergie éolienne pour entraîner une turbine qui, à son tour, fait tourner un générateur produisant de l’électricité. Cette électricité est utilisée pour alimenter le condenseur qui extrait l’eau de l’air en le refroidissant jusqu’au point de condensation. L’eau est ensuite traitée pour la débarrasser de ses impuretés et la rendre propre à la consommation. La technologie d’Éole Water avait, à priori, le potentiel de fournir une source d’eau potable dans les régions éloignées ou arides, sur lesquelles l’eau est rare. Plusieurs pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite ou le Cap-Vert avaient d’ailleurs testé le procédé français.

Comment fonctionnait l’unité autonome ?

Dans le procédé inventé en 2008, l’air était aspiré puis refroidi, créant ainsi de la condensation. Cette condensation, une fois filtrée et épurée, permettait de disposer d’un réservoir de 1 000 l d’eau potable par jour. Sur le papier, tout semblait clair comme de l’eau, alors Éole Water avait installé un prototype à Dubaï pour prouver que le principe pouvait fonctionner. L’unité autonome mesurait 30 m de haut et pesait 12 t. Un objet utile, mais évidemment encombrant, qui se destinait aux grandes entreprises ou aux gouvernements de pays riches.

Pour l’entreprise, l’idée était de proposer une solution permettant de « fabriquer » de l’eau potable, dans les endroits reculés du monde. En 2010, Éole Water avait levé environ 1.5 million de fonds pour réaliser son prototype. Il avait pour idée d’ouvrir une usine afin d’augmenter la cadence de production. En 2021, l’entreprise a été liquidée détaille sa fiche Wikipédia, sans que l’on en connaisse les raisons exactes.

Produire de l’eau grâce à l’humidité, ce n’est pas nouveau !

Si Éole Water n’a pas poursuivi l’aventure, c’est peut-être parce que ce type de procédé existe déjà, mais avec beaucoup moins d’investissements. Souvenez-vous de ces tours en bambou, inventées par Warka Waters. Beaucoup moins performantes que l’éolienne d’Éole Water, mais plus faciles à construire, et moins chères, elles permettent de récolter 20 litres d’eau chacune, grâce à l’humidité de l’air. Cette dernière, capturée par des filets le long desquels l’eau suinte, est récolté dans de grands réservoirs. L’inventeur de Warka Waters, Arturo Vittori, a déjà exporté ses tours en bambou dans de nombreux pays du monde.