SunAir Fountain, une technologie solaire qui transforme l’air en eau potable

La vapeur d’eau atmosphérique constitue une source d’eau abondante, mais qui reste inexploitée jusqu’à présent. Sa quantité (en g/m3) augmente en fonction de la température de l’air. Par exemple, à 20 °C, elle s’établit à approximativement 17 g/m3. À 30 °C, elle peut remonter à 30 g/m3. Selon Agua De Sol, un cube d’air atmosphérique de 1 km de côté permet de produire 15 000 m3 d’eau, qui pourrait alimenter six piscines olympiques. Ainsi, cette entreprise française située à Bourg-en-Bresse a eu l’idée d’utiliser cette ressource exceptionnelle afin de produire de l’eau propre à la consommation humaine. Pour ce faire, elle a mis au point le dispositif SunAir Fountain®. Nous vous invitons à découvrir les caractéristiques, le mode de fonctionnement et les avantages de cette innovation dans cet article.

Comment cette innovation est-elle conçue ?

Cette technologie est composée d’un panneau de 1 m² au minimum. Chaque panneau pèse 45 kg et comprend un cadre, un lit d’absorption et une fenêtre pour la condensation. Il intègre un ventilateur fonctionnant grâce à l’énergie solaire. Son utilisateur peut facilement l’installer dans le jardin, sur une terrasse ou sur le toit d’une maison. Selon son concepteur, ce dispositif possède une durée de vie de 20 ans. D’ailleurs, il exige peu d’entretien, car il suffit de nettoyer ou de changer régulièrement ses filtres à eau et à air. Il est bon de noter que, dans des conditions atmosphériques de 30 °C avec une humidité relative de 80 %, un panneau est capable de produire jusqu’à 2 l d’eau par jour. Pour un foyer composé de cinq personnes, il convient donc d’installer dix panneaux.

Comment fonctionne-t-il ?

L’entreprise Agua De Sol s’est inspirée d’une technique déjà employée dans certains process industriels. Ce procédé consiste à utiliser un absorbant spécial capable de fixer la vapeur d’eau présente dans l’air. Ensuite, par chauffage à haute température, cette dernière est dégagée. Elle se condense à température ambiante. En effet, le SunAir Fountain fonctionne sur ce même principe. Le processus de génération d’eau potable se passe en deux étapes. La nuit, lorsque la température de l’air chute, l’humidité relative s’élève. Le lit d’absorption du panneau peut donc capter un maximum de vapeur d’eau atmosphérique. Le jour, le rayonnement du soleil permet de libérer cette quantité de vapeur. Au contact de l’air ambiant, celle-ci est refroidie. Enfin, l’eau potable se forme par condensation et est recueillie dans une bouteille en verre. Une vidéo de démonstration est disponible sur cette page.

Quels sont ses avantages ?

Il est déjà prouvé que l’eau produite par ce dispositif est sans risque sanitaire. Selon l’entreprise, des tests et des analyses ont été effectués par des laboratoires agréés par l’État. Il s’agit également d’un produit écologique. Son utilisation permet d’éliminer l’impact des bouteilles en plastique sur l’environnement. Outre cela, cette technologie ne nécessite aucune alimentation électrique externe pour fonctionner. Son empreinte carbone est donc faible. Sur le plan économique, elle offre à ses usagers l’occasion d’accéder à de l’eau potable à coût réduit.

Le manque d’eau, un problème mondial

Surnommée « or bleue », l’eau est une ressource unique et précieuse. Depuis quelques années, le problème d’accès à cette ressource continue d’empirer. Plus de deux milliards de personnes sont concernées, selon l’UNESCO. Ce chiffre pourrait d’ailleurs remonter à 5 milliards d’ici à 2050, d’après un rapport de l’OMM. Dans ce contexte, la technologie SunAir Fountain pourrait contribuer à améliorer la situation de nombreux habitants touchée par le manque d’eau dans le monde. La société Agua De Sol a déjà réalisé un essai du prototype sur une île grecque isolée. Plus d’informations : Agua-de-sol.com