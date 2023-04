« Une autonomie illimitée », l’invention d’un yacht à hydrogène alimenté par l’eau de mer et l’énergie solaire

AQUON est une marque de yachts durables fondée par Swiss Sustainable Yachts AG. Implantée à Zurich, l’entreprise mise sur une ingénierie haut de gamme couplée à une expertise en architecture navale espagnole et un design italien. Elle ambitionne de créer des bateaux de plaisance de nouvelle génération en même temps élégants et respectueux de l’environnement. « AQUON One est un bateau solaire qui produit de l’énergie renouvelable grâce à des cellules photovoltaïques. Par électrolyse, l’énergie et l’eau sont transformées en hydrogène vert comme vecteur d’énergie et de carburant vert. L’hydrogène est reconverti en électricité par le biais de piles à combustible, alimentant les moteurs électriques silencieux et d’autres appareils électriques à bord. AQUON One peut ainsi être énergétiquement autonome pendant plusieurs jours. », explique l’entreprise dans un vidéo de démonstration.

Un catamaran intelligent qui « redéfinit le yachting »

L’AQUON One est un yacht zéro émission qui mesure près de 19,4 m de long. Propulsé par l’hydrogène vert et l’énergie solaire, il promet « un style de vie indépendant pour un luxe durable ». Selon la firme, le nom « Aquon » n’a pas été choisi par hasard. Il symbolise cette élégance et fait référence à l’eau pure. L’engin est doté d’un système de propulsion unique qui lui permet de fonctionner pendant des jours, voire des semaines, en mer sans avoir besoin de se ravitailler. AQUON One est le premier catamaran à moteur fonctionnant à l’énergie solaire et à l’hydrogène vert. Le yacht durable AQUON One produit sa propre énergie verte. Son système d’éco-propulsion fonctionne avec des moteurs électriques à pile à combustible silencieux, lui permettant une plus grande indépendance en croisière.

Une conception intelligente

Le bateau dispose de 64 m² de panneaux solaires sur son toit. Ceux-ci chargent une flotte de batteries au lithium qui assurent à leur tour un stockage d’électricité à court terme pour la propulsion et la consommation électrique. Les excédents de courant sont utilisés pour l’électrolyse, soit la production de l’hydrogène à partir de l’eau de mer. Ce dernier est ensuite comprimé à 300 bars et conservé dans des réservoirs en carbone. Des piles à combustible convertissent l’hydrogène en électricité pour faire tourner les deux moteurs électriques de l’Aquon One.

La combustion de ce gaz rejette de l’eau pure et de la chaleur utilisées pour fournir de l’eau chaude et chauffer les cabines. « La coque et le design du catamaran sont optimisés pour l’efficacité. L’hydrogène étant beaucoup plus léger que le diesel ou les batteries, le poids constant du bateau améliore encore l’efficacité. La seule émission du système énergétique est de la vapeur d’eau pure et propre. Celle-ci est ensuite utilisée à bord, ce qui élimine les fumées de diesel et les bruits de moteur », précise l’entreprise.

Une autonomie illimitée !

En inventant ce yacht hors du commun, la filiale de Swiss Sustainable Yachts AG veut donc révolutionner le monde de la navigation maritime. L’AQUON One peut voyager en mer pendant plusieurs jours d’affilée sans besoin de se ravitailler. Il peut atteindre une vitesse de croisière de 8 nœuds (16 km/h) alors que sa vitesse maximale est de 16 nœuds (30 km/h). Selon MYSEA, son prix actuel est de 7 400 000 € HT. Comme il n’est plus nécessaire d’ajouter du carburant, cela peut constituer « un bon investissement »…