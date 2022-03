Des scientifiques ont mis au point des panneaux solaires qui produisent aussi de l’eau potable

Nous ne le savons pas toujours mais les panneaux solaires, lorsqu’ils génèrent de l’énergie, créent un excès de chaleur qui n’est pas utilisé. C’est un peu dommage quand on sait qu’elle pourrait être utilisée pour produire de l’eau potable par exemple ! Pour s’attaquer aux pénuries d’eau potable dans le monde et à la dévastation des cultures par les sécheresses liées au réchauffement climatique, ce serait une excellente idée. Des scientifiques auraient trouvé un moyen d’utiliser cette chaleur générée pour extraire l’eau de l’air… Ce qui donnerait également un atout supplémentaire aux producteurs d’électricité, qui pourraient donc fournir aussi de l’eau potable ! Présentation.

Quelle est cette innovation ?

Peng Wang est ingénieur en environnement à l’Université King Abdullah de Science et technologie en Arabie saoudite, et principal auteur de cette étude parue sur le site Call Reports Physical Science. Il explique d’abord que l’objectif de cette mission est de créer un système d’énergie propre d’eau, une eau qui pourrait servir pour l’alimentation, mais aussi pour l’irrigation des cultures. Si des systèmes de production d’eau existent déjà, celle-ci n’est pas propre à la consommation directe. Or, leur procédé permettrait d’apporter de l’eau potable grâce aux panneaux déjà installés dans les endroits les plus reculés du monde.

Comment ça marche ?

Le système qui fait l’objet de cette étude est un système autonome qui fonctionne avec un hydrogel spécial. En fait, les panneaux seraient fixés sur ce gel qui permettrait de collecter la vapeur d’eau qui se trouve en suspension dans l’air. Ainsi, dès que les panneaux provoquent un surplus de chaleur, le gel « gonfle » et libère une substance, qui s’apparente à une sorte de brouillard, à l’intérieur d’un contenant métallique… Dans celui-ci, le gaz devient des gouttelettes d’eau, propre à la consommation. L’idée et la motivation de l’équipe étant de fournir de l’énergie et de l’eau à partir d’une même installation. Dans certaines régions du monde, hors réseaux, le seul moyen d’avoir de l’énergie passe par le panneau photovoltaïque. Si, à l’avenir, ils pouvaient aussi fournir de l’eau potable dans ces régions arides, ce serait évidemment un réel atout pour les habitants.

Ces panneaux apportent plusieurs réponses

Dans certains endroits du monde, il existe des problèmes d’accès à l’énergie résolus par les panneaux solaires… Mais dans ces mêmes régions, l’eau insalubre provoque des milliers de décès chaque année. En 2020, une personne sur quatre dans le monde n’avait pas accès à l’eau potable… Difficile de l’imaginer quand nous n’avons qu’à tourner un robinet pour boire un verre d’eau !

La seconde réponse concerne l’irrigation: le manque d’eau met en péril les cultures agricoles, et donc l’alimentation directe des populations qui en dépendent. Le réchauffement climatique pourrait par exemple provoquer une inéluctable famine à Madagascar, tant l’apport en eau pour l’irrigation est devenu difficile.

Mr Wang conclut par ses mots : « S’assurer que tout le monde sur Terre a accès à de l’eau propre et à une énergie propre abordable fait partie des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies », et il espère que ce système aura un bel avenir pour venir en aide à ceux qui n’ont pas accès à l’eau potable… A vrai dire, nous l’espérons aussi, car cette innovation est très ingénieuse non ?