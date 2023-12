L’Unicef estime que les ressources en eau douce seront réduites de 40 % d’ici à 2030. Actuellement, une personne sur trois dans le monde n’a pas accès à une eau potable encadrée en toute sécurité. Ce problème a des conséquences importantes sur la santé des habitants et sur l’économie des régions concernées. En effet, en buvant de l’eau contaminée, les enfants sont plus exposés à des maladies d’origine hydrique telles que la diarrhée, le typhus, la schistosomiase et le choléra. De plus, la corvée d’eau, chronophage et épuisante, réduit la productivité des habitants. Comment y remédier ? L’utilisation d’un filtre à eau élémentaire comme la technologie Tulip de BWN figure parmi les solutions les plus abordables pour faciliter l’accès à l’eau potable propre et sûre dans les régions rurales éloignées. À l’aide de cet appareil, les sources d’eau disponibles localement peuvent être filtrées pour les rendre buvables. Explications.

Comment fonctionne ce filtre à eau par gravité ?

Cette technologie est un système de filtration d’eau comprenant de la terre de diatomée, du charbon actif et de l’argent. L’association de ces trois éléments permet d’éliminer efficacement les contaminants : 99,9 % des bactéries, 99,9 % des protozoaires et 99 % de la turbidité. Selon l’entreprise BWN, ce simple appareil serait en mesure de purifier de l’eau hautement contaminée. Il est facile à utiliser et à installer (notice en FR), puisqu’il est seulement composé de deux récipients. Le récipient supérieur contient l’eau brute à traiter et la technologie de filtration par gravité. Celui d’en bas, doté de robinet, sert à récolter l’eau purifiée. L’eau filtrée pourrait directement être consommée ou utilisée pour la préparation des repas. Il est à noter que ce filtre n’utilise aucune énergie externe. Il possède la capacité de nettoyer jusqu’à 7 000 l d’eau avant de devoir être remplacé.

Ce produit est-il efficace ?

Ce filtre à eau retiendrait les bactéries et les protozoaires, mais laisserait passer les substances dissoutes telles que les minéraux essentiels. Grâce au charbon actif provenant de coquilles de noix de coco, ce dispositif serait aussi capable de piéger les impuretés, tout en améliorant l’odeur, le goût et la couleur de l’eau purifiée. En outre, ce composant particulier réduirait beaucoup les taux de nitrite, de nitrates et de métaux lourds dans l’eau purifiée.

Selon son fabricant, ce système de filtration par gravité a été soumis à des tests stricts par des instituts de recherche et de développement néerlandais. Ce qui assure sa sécurité d’utilisation et son efficacité. De plus, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la fondation Solar Impulse ont approuvé ce dispositif dans le cadre de son programme international d’évaluation des technologies de traitement de l’eau domestique. Jusqu’à ce jour, plus de 600 000 unités de filtre Tulip ont été distribuées dans plus de 25 pays.

Quels sont ses principaux avantages ?

Grâce à ce filtre à eau basique, il n’est plus nécessaire de faire bouillir de l’eau pour éliminer les microbes et la rendre potable. Par conséquent, un foyer pourrait économiser du bois de chauffage ou un autre type de combustible. De plus, il pourrait éviter l’émission de 0,4 à 1,7 t de CO₂ par an, selon les estimations de cette entreprise. En plus de cela, des études ont montré que l’utilisation des filtres Tulip a permis de diminuer le retard de croissance chez les enfants. Ces derniers seraient mieux protégés des épisodes réguliers de la diarrhée.

Il convient aussi de noter l’impact du recours à ces dispositifs de filtration d’eau sur l’économie. D’après Basic Water Needs, les utilisateurs gagnent du temps en purifiant les sources d’eau à proximité. Ils pourraient se concentrer davantage sur des activités productives. De plus, en prévenant mieux les maladies d’origine hydrique, leurs dépenses médicales sont plus réduites. Plus d’informations : Basicwaterneeds.com / tulipaddiswaterfilter.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .