Mesopaper : l’invention d’un filtre en papier et fibres de bambou qui élimine le plomb, l’arsenic et les bactéries

En Europe, lorsque nous tournons un robinet, nous avons accès à de l’eau potable, filtrée, assainie, etc. Ce qui n’est évidemment pas le cas dans certains pays du monde. Au Bangladesh, par exemple, on estime que 20 millions de personnes sont exposées à l’arsenic présent dans l’eau potable locale. Lors d’un voyage dans ce pays, en 2011, le scientifique Liangjie Dong s’est intéressé à ce problème avec deux défis à relever. Inventer un système de filtration de l’arsenic qui ne demanderait aucune compétence particulière pour être utilisé. Liangjie Dong avait déjà inventé une cartouche filtrante, mais elle était compliquée à utiliser. Il a alors imaginé un système de filtre en papier qui ressemble à un simple filtre à café, le Mesopaper. Découverte.

Le filtre Mesopaper, qu’est-ce que c’est ?

Ce filtre qui se présente comme un filtre à café utilise trois couches de papier conçues en fibres de bambou. Entre chaque couche, des granulés de céramiques fabriqués à partir d’argile sont intercalés. Ces derniers, qui disposent de pores de petite taille, parviennent à capturer les métaux lourds tels le plomb, le mercure ou l’arsenic. Bien entendu, il ne bloque pas le passage des sels minéraux ni des nutriments comme le calcium ou le magnésium, qui, eux, sont bons pour la santé. Dans chaque pore se trouve une aiguille en fer de taille nanométrique qui va agir comme un crochet pour désactiver les virus et attraper les bactéries.

Les particules de fer vont alors se refermer au contact de l’eau et emprisonner les polluants à l’intérieur. Une fois utilisé, le filtre peut donc être jeté sans une poubelle sans risque de recontamination des sols. On sait que dans ces pays, le recyclage des déchets n’est pas une priorité et que les décharges à ciel ouvert y sont encore légion.

Comment ça marche ?

Pour que ce filtre soit utilisé par les habitants, il fallait inventer un système simple à mettre en place. L’invention de Liangjie Dong répond parfaitement à ce critère puisqu’il suffit de placer le filtre en papier au-dessus d’une carafe ou bouteille, puis de verser l’eau dans un verre ou une casserole. Le filtre doit être changé dès qu’il ne laisse plus passer l’eau au travers. Il ne nécessite en conséquence aucune connaissance particulière, et c’était un critère important pour que ce filtre soit utilisable par tous.

Le Mesopaper pour quelles utilités ?

On l’a vu, ce filtre en papier est essentiel pour les populations qui vivent près de fleuves ou rivières pollués et qui n’ont pas accès à l’eau potable (ou assainie). Mais, ce filtre pourrait aussi être d’un grand secours en cas de catastrophes naturelles, car après un tel événement, les eaux se trouvent souvent polluées de toutes sortes de métaux et matériaux. En imaginant d’immenses filtres en papier, ils pourraient aussi permettre de filtrer les eaux usées de grandes entreprises, mines ou centrales nucléaires. La technologie existe, il suffit de l’adapter à la dimension des utilisateurs.

Ce filtre en papier qui fonctionne grâce à l’osmose inverse ne nécessite aucun apport d’électricité ni de produits chimiques pour être conçu. Ce dernier qui date de 2018 aurait pu être une solution accessible pour tous ! Lors de sa sortie, il était vendu sur Amazon, au prix de 7 dollars le paquet de six filtres. Une invention apparemment oubliée, qui aurait pourtant pu être salutaire dans certains pays du monde ! Plus d’informations : globenewswire.com.