L’invention d’un filtre à eau capable de stopper 99.9 % des microplastiques en 10 secondes seulement

Les microplastiques ont envahi le monde et, particulièrement, nos océans. Le plastique est un matériau très, voire trop, utilisé dans tous les domaines de l’industrie. D’autres microplastiques tels que les nurdles sont également à l’origine d’une pollution extrême. Ce sont ces microbilles qui servent à fabriquer des pièces en plastiques, livrées par container entier. Si le container est perdu en mer, ce sont des tonnes de microbilles qui échouent dans les océans. Compte tenu de l’utilisation du plastique à outrance, ce problème risque de s’amplifier. Malgré les nombreuses innovations proposées en la matière, les microplastiques sont les matières les plus difficiles à récupérer. Aujourd’hui, des chercheurs de l’Institut des sciences et de la technologie de Daegu Gyeongbuk (DGIST), en Corée du Sud, ont trouvé un nouveau concept prometteur qui récupèrerait 99,9 % des microplastiques en seulement 10 secondes ! Découverte !

Les microplastiques, un fléau pour les océans

Dans tous les océans de la planète, les microplastiques sont présents. Comme on vous l’a dit, ils proviennent des nurdles, de l’usure des pneus sur les bitumes du monde, de la décomposition des déchets plastiques déversés dans les océans (bouteilles, pailles, sacs), etc. Ils sont partout et ont déjà été détectés au fond des fosses océaniques, sur les plus hauts sommets montagneux ainsi que dans les estomacs des poissons pour finalement se retrouver dans nos organismes humains !

Diverses solutions déjà proposées

Plusieurs solutions sont déjà testées pour venir à bout de ces microplastiques. On peut citer, par exemple, les nanopilliers” magnétiques, les fils semi-conducteurs, la nanocellulose, ou les colonnes de filtration contenant du sable, du gravier et des biofilms. Les chercheurs de l’Institut des sciences et de la technologie de Daegu Gyeongbuk (DGIST), en Corée du Sud, expliquent avoir inventé un nouveau concept qui permettrait de filtrer les microplastiques. Si cette invention fonctionne, elle sera évidemment révolutionnaire et bénéfique pour la planète.

Comment fonctionne cette invention ?

Les chercheurs expliquent dans une étude publiée sur Asia Reserch News que la clé de leur solution est un matériau connu sous le nom de cadre covalent de triazène (CTF). Cette matière, très poreuse, peut stocker les molécules qu’elle capture. Aujourd’hui, cet élément est utilisé pour éliminer les colorants organiques des eaux usées industrielles. Ils ont donc créé des molécules de CTF qui attirent plus d’eau et l’ont exposé à une légère oxydation. Sur les premiers tests réalisés, ils affirment que le matériau aurait filtré plus de 99,9 % des polluants en dix secondes. De plus, ce matériau peut également être nettoyé, puis réutilisé sans que cela diminue ses performances.

Un autre test sur les composés organiques volatils (COV)

Forts de leurs premiers résultats sur les microplastiques, les chercheurs ont mis au point une version à base de polymère, capable d’absorber la lumière du soleil et de convertir l’énergie en chaleur. Une chaleur qui est ensuite utilisée pour dépolluer l’air des COV. Ils prétendent que la seconde version peut éliminer plus de 98 % des COV sous l’effet d’une irradiation solaire. Un prototype combinant les deux types de membranes a permis d’éliminer plus de 99,9 % des deux types de polluant. Le professeur Park Chi-Young, auteur principal de l’étude, déclare au sujet de leur invention : « La technologie que nous avons développée ici est une technologie de purification de l’eau inégalée avec la plus grande efficacité de purification au monde, éliminant plus de 99,9 % des microplastiques phénoliques et des contaminants COV dans l’eau à des vitesses ultra-élevées ».