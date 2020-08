Ne jetez plus les petits sachets anti-humidité, ils peuvent vous rendre de grands services !

Lorsque vous achetez un appareil électronique, des produits de beauté ou même des vêtements, vous trouvez souvent des petits sachets anti-humidité ! Et bien sûr, vous les jetez ! Erreur ! Ces petits sachets sont composés de gel de silice en poudre, billes ou granulés.

Ils ont la propriété d’absorber l ‘humidité qui pourrait oxyder votre appareil ou faire moisir vos chaussures neuves. C’est le même gel de silice que l’on retrouve dans certains bouchons de médicaments effervescents. Ces sachets sont dangereux s’ils sont ingérés, mais ils ont des propriétés inconnues, qui pourrait même vous faire faire quelques économies !

Protéger vos documents

En glissant quelques sachets de gel de silice dans votre boîte à documents administratifs ou tiroir, l’humidité ne les détruira pas. Vous pouvez même le glisser dans l’enveloppe d’un document important, il altérera pas le document mais le protégera de l’humidité !

Sécher votre téléphone portable

Un accident est vite arrivé, surtout en été ! Les smartphones qui plongent dans la piscine sont fréquents et les sachets de gel de silice peuvent les sauver. Pour se faire, il suffit d’extraire la batterie et la carte mémoire puis de le laisser une nuit complète dans un récipient hermétique et rempli de sachets. Le gel absorbera toute l’eau qu’il contient.

Gardez vos aliments secs

Lorsque vous réalisez des sablés ou des biscuits secs, ils deviennent vite humides et perdent de leur « croquant » ! En ajoutant un sachet dans votre pot de conservation, vous préserverez le croustillant de vos préparations. Le sachet ne présente aucun risque tant qu’il n’est pas percé, mais veillez toutefois à ne pas les laisser en contact avec la nourriture !

Protéger les bijoux et l’argenterie

Ils sont aussi très efficaces pour éviter l’oxydation de vos objets de valeurs en argent notamment. Il suffit de glisser un petit sachet dans votre boîte à bijoux !

Éliminer les odeurs de votre sac de sport !

L’humidité règne en maîtresse sur les sacs de sport et les odeurs de transpiration font partie du packaging ! En laissant quelques sachets dans les pochettes latérales, ils vous débarrassent des odeurs mais aussi de bactéries !

La prochaine fois que vous découvrez un sachet dans l’un de vos achats, pensez à le conserver, il pourra vous être utile ! Les sachets s’achètent aussi par lot si vous voulez vous faire une petite réserve, mais dans vos achats, ils sont gratuits !

