J’ai testé le déshumidificateur connecté Bora Duux 30 L et son mode « séche-linge »

Dans certaines parties de mon habitation, une bâtisse assez ancienne, je rencontre quelques problèmes d’humidité. Si les pièces à vivre sont parfaitement isolées, dans la buanderie, ou dans la cave, deux pièces humides par nature, je ne parviens pas à respecter le taux recommandé par l’ADEME, soit de 40 à 60 %. Cela faisait longtemps que j’hésitais à acheter un déshumidificateur, notamment pour la buanderie. Alors lorsque la marque Duux m’a proposé de tester un nouveau produit, j’ai accepté. En effet, il s’agit du déshumidificateur Bora 30 L affiché au prix de 446,47 €* sur Duux.fr, ou sur Amazon, je me suis dit que c’était l’occasion de réduire l’humidité dans certaines pièces. De plus, le Bora 30 L promet bien plus qu’un simple assèchement de l’air, il pourrait également améliorer le séchage du linge, parfait quand on ne possède pas de sèche-linge électrique comme c’est le cas pour moi.

Une première impression, élégant et pratique

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai immédiatement été séduit par le design du Bora 30 L. Son revêtement blanc épuré et ses lignes minimalistes en font un objet qui s’intègre sans peine dans n’importe quelle pièce de la maison. Ce n’est pas un détail pour moi : si je dois installer un appareil dans mon salon ou ma chambre, il faut qu’il s’y intègre parfaitement, je suis très « à cheval » sur la décoration intérieure et sur l’harmonie qui doit s’en dégager. Avec ses dimensions compactes (32 × 23,5 × 51 cm) et ses roulettes ultra-maniables, le Bora se déplace facilement. La poignée intégrée est bien pensée et, à 14,5 kg, il reste transportable sans trop d’efforts. Quant au panneau de commande LED, à première vue, il semble facile à utiliser et affiche clairement les paramètres en cours et bien entendu, le taux d’humidité ambiant. Petit bonus qui m’a plu : l’écran reste invisible lorsqu’il est éteint, cela évite les « pollutions visuelles » inutiles.

Installation et prise en main : simple comme bonjour

Installer le Bora 30 L est un jeu d’enfant. Une fois branché, il suffit de définir le taux d’humidité souhaité de 30 à 80 % grâce à l’hygrostat intégré. Vous pouvez aussi opter pour le mode automatique, qui régule tout seul l’humidité de la pièce. J’ai téléchargé l’application Duux, qui permet de piloter l’appareil à distance. En quelques clics, j’ai pu ajuster les réglages depuis mon smartphone tout en regardant un film sur le canapé. Une vraie révolution en termes de confort ! Pour ma part, j’ai opté pour un taux d’humidité programmé à 50 %, pile dans la fourchette préconisée par l’ADEME.

Des performances qui parlent d’elles-mêmes

Le Bora 30L est un véritable champion de la déshumidification. En une journée, il peut extraire jusqu’à 30 litres d’humidité de l’air. Pour tester ses capacités, je l’ai d’abord placé dans ma salle de bain après une longue séance de douche chaude. En à peine une heure, il a éliminé la condensation sur les miroirs et réduit significativement l’humidité ambiante. Le réservoir d’eau de 4 litres se retire facilement et facile à vider, mais si vous prévoyez une utilisation prolongée, vous pouvez brancher un tuyau pour un drainage continu.

Un autre test concluant a eu lieu dans ma cave, une pièce souvent sujette aux odeurs de moisissure. Grâce au filtre à charbon actif, non seulement l’air est devenu plus sec, mais il a aussi retrouvé une fraîcheur appréciable. Fini les odeurs désagréables de renfermé !

Le mode « séchage du linge » : une révélation

Pour être honnête, lorsque j’ai vu le mode séchage du linge, je me suis interrogé sur le bien fondé de cette fonctionnalité. Comment un déshumidificateur peut sécher le linge ? En réalité, lorsque je fais sécher mon linge sur un Tancarville, c’est souvent synonyme d’humidité excessive et de mauvaises odeurs. Avec le Bora 30 L, tout change. En plaçant l’appareil près de mon étendoir, j’ai constaté que mes vêtements séchaient en un temps record, tout en maintenant un taux d’humidité optimal dans la pièce.

Comparée à un sèche-linge classique, cette méthode est non seulement plus économique (jusqu’à 50 % d’énergie économisée), mais également bien plus respectueuse de mes vêtements délicats. En d’autres termes, il absorbe l’humidité du linge au fur et à mesure qu’elle s’en dégage. Ce qui évite par ailleurs à cette dernière de stagner dans l’air ambiant et de se poser sur le papier-peint ou les joints de carrelage mural.

Un appareil intelligent et silencieux

Le Bora 30 L possède d’autres atouts majeurs : sa discrétion et son « intelligence ». En effet, le Bora 30 L est très discret. Avec un niveau sonore de seulement 36 à 42 dB sur le papier, même en « mode nuit », il ne dérange absolument pas. Dans les faits, on approche plus des 60 dB. Je l’ai laissé fonctionner dans ma chambre une nuit entière pour tester, et je n’ai presque pas remarqué sa présence. Le matin, l’air était nettement plus frais et plus sain. De plus, j’ai aussi été impressionné par son intelligence. Eh oui, grâce à l’application, je peux programmer son fonctionnement à l’avance ou le surveiller à distance. En déplacement, il m’arrive de l’activer quelques heures avant de rentrer pour être sûr de retrouver une maison parfaitement sèche et confortable.

Quelques idées d’utilisation

Voici quelques exemples concrets où le Bora 30L m’a rendu service :

Après une inondation légère : ma buanderie a récemment subi une infiltration d’eau. En 48 heures, le Bora a résolu le problème, évitant ainsi tout risque de moisissures.

Pendant une canicule : attention, ce n’est pas un climatiseur, mais le Bora aide à rendre l’air plus supportable en régulant l’humidité, évitant cette sensation de lourdeur étouffante.

Pour un atelier ou une cave : idéal pour préserver les outils ou les objets stockés des effets néfastes de l’humidité.

Un rapport qualité-prix convaincant

À 446,47 €* sur Duux.fr ou sur Amazon, le Bora 30L n’est pas l’appareil le moins cher du marché, mais ses fonctionnalités haut de gamme justifient pleinement son prix. Entre son design, ses performances impressionnantes, son mode de séchage du linge et son application connectée, il offre un excellent rapport qualité-prix. En bonus, il utilise un réfrigérant respectueux de l’environnement (R290) et dispose d’un programme d’auto-nettoyage pour un entretien facile. Pour être honnête, je ne pensais pas qu’un déshumidificateur pourrait avoir autant d’impact sur mon confort quotidien, mais le Bora 30 L m’a prouvé le contraire. Que ce soit pour améliorer la qualité de l’air, protéger mes affaires de l’humidité ou faciliter le séchage de mon linge, il a su se rendre indispensable.

Les plus

Design

Léger

Efficace

Connecté

Relativement silencieux

Un mode « sèche-linge » intéressant

Les moins

Un tarif supérieur à la moyenne

Un cordon un peu court

Et, vous, avez-vous déjà songé à intégrer un appareil comme le Bora 30 L dans votre maison ? Si oui, pour quel usage pensez-vous qu’il serait le plus utile ? Partagez vos idées, je suis curieux d’avoir votre opinion ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

