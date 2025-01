Comment fabriquer un déshumidificateur pour voiture avec des sachets de silice?

L’hiver est là, avec son lot de matins frisquets, de pare-brise givrés et… de buée à n’en plus finir sur les vitres de nos voitures. Qui n’a jamais pesté en grattant la glace avec une carte de fidélité parce qu’on avait oublié le grattoir ? Je vous rassure : pas moi. Ce n’est pas compliqué, j’ai un rouleau d’essuie-tout dans le vide-poche, et je chasse la buée au fil de mon trajet ! En discutant avec l’une des amies qui travaillent dans un entrepôt logistique, elle m’a parlé des sachets de silice qu’elle intègre parfois dans les colis ! Eh bien, figurez-vous qu’elle me jure qu’ils sont la solution miracle pour éviter la buée. Je dois en avoir quelques-uns au fond d’un tiroir, pour tester cette astuce ! Alors, gadget inutile ou astuce ingénieuse ? Je vous dévoile tout !

La buée, véritable fléau des pare-brise en hiver !

Ah, la buée sur le pare-brise… C’est presque une tradition hivernale ! On monte dans la voiture, on souffle un peu fort, et hop, on se retrouve dans un sauna miniature. Mais, derrière ce petit désagrément se cache un véritable danger. Comme Nathalie vous le rappelait dans cet article, conduire avec un pare-brise embué est interdit, passible d’un retrait de trois points et d’une amende de 135 € ! Par ailleurs, il est donc judicieux de trouver un moyen pour venir à bout de cette buée, d’éviter l’amende et accessoirement l’accident pour cause de manque de visibilité. C’est là que les sachets de silice s’invitent à la fête ! Alors, j’ai tenté l’aventure et miracle : cela fonctionne !

Pourquoi et comment utiliser des sachets de silice ?

Ces sachets de silice se trouvent dans de nombreux colis : vêtements, appareils électroniques, smartphones, etc. Vous les avez forcément dénichés un jour dans vos commandes, ils portent la mention « Do Not Eat », et ne sont donc pas du sel pour agrémenter vos salades. Non, ils ont une mission bien particulière : absorber l’humidité. Dans une boîte de chaussures, cela évite que vos nouvelles sneakers sentent le renfermé ou le moisi. Et, dans une voiture, c’est pareil : ils captent l’humidité ambiante avant qu’elle ne se transforme en buée sur vos vitres. Alors, comment s’y prendre ?

Rien de plus simple ! Placez plusieurs sachets de silice sur votre tableau de bord, sous les sièges ou même dans les vide-poches. Le tableau de bord, au plus près du pare-brise, étant la zone la plus stratégique pour une efficacité maximale. Une petite astuce au passage : si vous avez une chaussette orpheline (oui, vous en avez, c’est sûr), ou une vieille housse de coussin, ou de smartphone en tissu, glissez les sachets de silice à l’intérieur, cela évitera à ces derniers de faire des roulés-boulés dans l’habitacle.

Où trouver ces précieux sachets ?

Bonne nouvelle : les sachets de silice ne sont pas des objets rares ou hors de prix. Vous pouvez gratuitement les récupérer dans les boîtes de chaussures, les emballages électroniques ou les sacs à main neufs. Mais si vous n’avez pas la patience d’attendre votre prochaine paire de baskets, vous pouvez aussi en acheter directement en magasin ou en ligne. Ils sont vendus en lot et coûtent généralement quelques euros. Et, pour les plus écolos d’entre nous, sachez qu’ils sont réutilisables !

Il suffit de les passer quelques minutes au four (à basse température, pour éviter l’incendie, le déclenchement du détecteur de fumées, l’arrivée des pompiers, etc.) pour les sécher et leur redonner leurs propriétés absorbantes. Et, vous, avez-vous déjà testé cette astuce ? Pensez-vous que ces petits sachets pourraient devenir vos meilleurs alliés contre la buée cet hiver ? Avez-vous d’autres astuces pour venir à bout de cette satanée buée ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .